Técnicos regionales y agentes de la Policía Local trabajarán juntos para organizar desvíos que alivien los atascos en Langreo por la obra del puente atirantado

El Principado y el Ayuntamiento de Langreo buscarán conjuntamente fórmulas para mitigar los atascos que está generando en el casco urbano la obra en el puente atirantado de Corredor del Nalón, a altura de Sama. Así lo explicaron fuentes municipales tras el encuentro mantenido entre el Alcalde, Roberto García, y el director general de Infraestructuras del Principado. Señalaron, sin entrar en más detalles, que técnicos regionales y agentes de la Policía Local visitarán este viernes la zona afectada para estudiar una reorganización de los desvíos que pueda contribuir a "descongestionar el tráfico". La Consejería de Movilidad prefirió no pronunciarse tras la reunión.

El gobierno de Langreo había reclamado el miércoles al Gobierno regional "soluciones" para "aliviar" los problemas de tráfico que están generando las obras. El regidor tenía previsto en la reunión solicitar "más información sobre el alcance y duración de las obras" y que se aprovechen los trabajos para llevar a cabo también actuaciones sobre la "recogida y reconducción" del agua de lluvia en la infraestructura, con bajantes, para evitar que se precipite directamente sobre la calle.

Vecinos

La asociación de vecinos de Langreo Centro se mostró crítica con los problemas de circulación que se están produciendo. Lo hizo por medio de su presidente, David García. "Nos congratula que el Ayuntamiento, aunque sea tarde y mal, admita que hay problemas con el tráfico, después de las denuncias, no solo de esta asociación, sino de la asociación de vecinos San Lorenzo del Puente". Y añadió: "Esto no hubiera llegado a suceder si hubiera habido una planificación adecuada y ordenada por parte del Ayuntamiento del Langreo, de los técnicos municipales y de la Policía Municipal, coordinados con la Consejería de Movilidad".

Los trabajos en los bajos del puente. / M. Á. G.

Expresó que "la semana pasada hubo un encuentro informal entre el Alcalde y el consejero Alejandro Calvo" y "nos extraña que ahora salga el alcalde diciendo que no tiene conocimiento de nada del puente, cuando suponemos que en esa reunión informal sí se lo hayan trasladado. ¿Dónde quedaron aquellas palabras de hace un año cuando el Alcalde decía que había que confiar en Alejandro Calvo?, ¿sigue confiando en él después de la ocultación de los informes y del estado real del puente atirantado de Sama?", se cuestionó García. Y concluyó: "Este gobierno municipal nuevamente ha dado la espalda a los vecinos. No es lógico que los vecinos se tengan que jugar su persona en los pasos de cebra para cruzar de acera mientras no se toman medidas. Y queremos dejar claro que nuestra asociación se queja de la falta de control del tráfico, no está en contra de la reparación del puente atirantado. Es una reparación que llega fruto de la falta de mantenimiento de los diferentes Gobiernos regionales".

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Las tareas en el paso elevado. / M. Á. G.

Corte

El pasado lunes quedó cortado el tráfico de vehículos por el puente atirantado de Sama, en el Corredor del Nalón (AS-117), en sentido Oviedo. La prohibición de circulación se prolongará, durante todo el mes de julio en los días laborales y en horario de 9.00 a 19.00 horas. Esta medida, que se toma para poder realizar trabajos en la parte superior de los 32 tirantes del puente. La actuación está provocando tráfico denso y retenciones en el desvío por la carretera que conecta La Felguera con Les Pieces, en concreto en la zona próxima a la glorieta de Langreo Centro, así como en el casco urbano de Sama.