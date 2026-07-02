La Vicepresidenta se sube a la canoa para avalar el potencial turístico y deportivo de la navegación en Tanes: "Estoy segura de que Redes tendrá cada vez más visitantes"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó este jueves el potencial del pantano de Tanes para captar turistas en Redes y para fomentar el piragüismo entre los más pequeños. El aprovechamiento deportivo del embalse ya era una realidad desde hace meses y el pasado 19 de junio se le sumó el uso lúdico y turístico, con las primeras excursiones en kayak por la zona.

Llamedo, que visitó Tanes acompañada por el alcalde de Caso, Miguel Fernández, aseguró que la nueva actividad supone una oportunidad para “mejorar” la oferta turística del concejo de Caso y del parque de Redes, una zona de la que, dijo, “cuanto más se descubra, más visitantes tendrá”.

Llamedo conversa con el alcalde de Caso. / .

La responsable regional aseguró que se ha trabajado mano a mano con el Ayuntamiento desde hace más de un lustro. “Fue en el 2020 cuando se autorizó esta posibilidad y desde ese momento hemos venido trabajando”, aseguró, para agregar que Redes es “un enclave único, mágico, que ahora vamos a poder conocer y disfrutar más en profundidad desde el agua”. Llamedo señaló que no solo será importante la actividad deportiva, y “disfrutar cuando haya competiciones”, sino que también “estas instalaciones que hemos colaborado para poner en marcha van a permitir disfrutar de este paisaje y también apostar por el deporte base. Que ahora todos los días aquí haya un grupo tan numeroso de niños practicando piragüismo en este embalse es una maravilla”.

Oferta

Para Gimena Llamedo, el crecimiento de visitantes será un hecho gracias a la nueva actividad. “Sin ninguna duda esta posibilidad de navegar va a contribuir y a mejorar la oferta de Caso, una oferta además que es muy coherente con la oferta que tenemos en Asturias del turismo activo, del turismo de naturaleza, de venir a disfrutar de nuestro paraíso natural”. “Esta zona aún no se ha descubierto lo suficiente, pero yo estoy segura que a medida que se vaya descubriendo, cada vez tendrá más llegadas de visitantes”, agregó.

Restricciones

Por último, se refirió la limitación en la navegación. “Este es el agua que se bebe en Asturias, con lo cual requiere de especiales medidas, de restricciones. Y eso va a hacer que esto no vaya a ser una actividad con mucha cantidad de gente. Sí será una actividad que da un valor añadido, que es la calidad. Y va a a venir a contribuir a mejorar la oferta de Asturias y de la zona”.

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El alcalde de Caso, por su parte, destacó que este proyecto se inició “en 2020, cuando se autorizó la navegación, y ya iba siendo hora de que fuese una realidad. Nosotros estamos interesados en que el agua sea de calidad, como no puede ser de otra manera, pero también creemos que las Cuencas necesitan revulsivos. Y este puede ser uno de ellos”