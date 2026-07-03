Aller y Mieres se preparan para el eclipse: estas son las actividades y los enclaves privilegiados para la observación del fenómeno

Es un fenómeno astronómico poco habitual. Un eclipse total solar, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, y que ha hecho que los valles mineros quieran explotar todo su potencial para atraer visitantes que quieran contemplar desde las privilegiadas vistas que ofrecen muchos de los montes de estas comarcas. Los concejos de Aller y Mieres se han volcado para organizar actividades en torno a este espectáculo extraordinario, y que se irán celebrando durante las próximas semanas.

En el caso de Mieres, a través de la concejalía de Turismo que dirige Álvaro González, y tras el éxito del ciclo AstronoMieres y de la primera Jornada Informativa sobre este fenómeno astronómico, organiza ahora un "Taller de preparación de materiales para la observación segura del eclipse". Será el martes 14 de julio, de 19 a 20.30 horas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.

El pico Polio, visto desde el valle de Turón. / LNE

Según explicaron fuentes municipales, esta cita, de carácter gratuito, va dirigida tanto a profesionales del sector turístico como al público general y estará impartido por personal experto en la materia, de Allande Stars, con el objetivo de crear materiales para una observación segura y para disfrutar del eclipse en las mejores condiciones. Las plazas para este evento son limitadas por lo que se requiere inscripción previa a partir del lunes 6 de julio, a las 10 horas.

"Mieres se sitúa en la franja de mayor visibilidad del eclipse solar del 12 de agosto y por ello está preparando distintas actividades para esta cita que tendrá en la base del Picu Polio el lugar oficial de visualización en el concejo, con guías de interpretación, carpa de encuentro, food trucks, venta de bebidas y gafas…", señalaron desde el Ayuntamiento.

Cotobello

En Aller, el punto neurálgico para la observación del eclipse será el alto de Cotobello. "Gracias a su ubicación privilegiada y a la excelente calidad de su cielo, el concejo de Aller se presenta como el escenario perfecto para la observación del eclipse solar". Y En concreto, el citado alto de Cotobello, situado a casi 1.200 metros de altitud supone "un auténtico balcón natural.

Como antesala a esta gran cita, el Ayuntamiento de Aller puso en marcha el pasado mes de abril un amplio programa de actividades de divulgación astronómica, que continuará desarrollándose hasta la víspera del eclipse, con el objetivo de acercar este fenómeno al público y garantizar que pueda ser disfrutado en las mejores condiciones de seguridad y con el máximo rigor divulgativo y científico.

Y el mismo 12 de agosto, Cotobello acogerá una programación especial compuesta por diversas propuestas diseñadas específicamente para la ocasión y pensadas para todos los públicos. Las actividades comenzarán a las 16:00 horas con un espacio dedicado a la divulgación científica, en el que tomarán parte divulgadores astronómicos y que contará, asimismo, con la participación de la astrofísica allerana Sara Rodríguez.

El mirador nórdico instalado en Cotobello. / LNE

A este bloque divulgativo se sumarán actividades como "una sesión grupal de yoga destinada a favorecer la conexión con la naturaleza y el disfrute de la experiencia". La música también tendrá un papel protagonista a lo largo de toda la jornada. La programación especial incluirá varias actuaciones musicales que acompañarán al público tanto en los momentos previos como posteriores al eclipse, contribuyendo a crear una atmósfera única para disfrutar de este extraordinario acontecimiento. Y en cuanto a la gastronomía, también se prepará un espacio con una variada oferta culinaria a través de varias food trucks instaladas para la ocasión.

Las actividades se prolongarán hasta bien entrada la madrugada en una noche especialmente señalada para los amantes de la astronomía, ya que coincidirá con el máximo de actividad de las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más populares y espectaculares del año. Desde el Ayuntamiento explicaron que "se celebrará un taller astronómico especial que incluirá una introducción divulgativa sobre este fenómeno, la identificación de las principales constelaciones del cielo estival y la interpretación didáctica del cielo nocturno acompañada de observación guiada con telescopios de alta gama".

Transporte

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo del evento y facilitar una movilidad segura y ordenada, el Ayuntamiento de Aller habilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera que conectará los aparcamientos habilitados en distintos puntos del concejo con el Alto de Cotobello. Esta medida forma parte del dispositivo especial de movilidad diseñado para la ocasión y tiene como finalidad optimizar los accesos, reducir la congestión del tráfico y evitar la acumulación de vehículos en las inmediaciones del espacio de observación. La organización prevé la asistencia de miles de visitantes procedentes de otros concejos de Asturias, del resto de España y especialmente del extranjero.