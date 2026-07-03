Duro renueva su equipo directivo para afrontar la etapa que inicia desde Langreo

"Volver a los orígenes", "no perder de vista el pasado"... Son frases recurrentes y muy utilizadas hoy en día. Sin embargo, Duro Felguera ha hecho suyas para abordar esta nueva etapa de su historia, regresando a Langreo, para dirigir desde ahí su actividad. A modo de cierre simbólico del traslado, la empresa reunió ayer a su plantilla en un encuentro celebrado en su nueva sede de La Felguera, para transmitirle que se pone fin al "proceso de reestructuración financiera de la compañía y se abre una etapa centrada en el crecimiento y en el desarrollo de nuevos proyectos industriales".

El presidente ejecutivo, Eduardo Espinosa, abrió el encuentro con un mensaje breve dirigido a toda la organización. Espinosa ha pedido "dejar atrás la etapa que la compañía acaba de superar y concentrar ahora el esfuerzo y el trabajo de todos en el futuro". Durante el acto, varios de los miembros del comité de dirección se dirigieron a los trabajadores para explicar la labor realizada en sus respectivas áreas durante los últimos meses.

El director económico-financiero, Guillermo de Alba, repasó los principales hitos del proceso: desde la presentación del Plan de Reestructuración el pasado octubre hasta su homologación judicial el 26 de junio, pasando por la aprobación de los principales acreedores, la ampliación de capital y la constitución de Duro Felguera Global Solutions, la sociedad que concentrará la actividad operativa del grupo. De Alba situó el plan en dos fases: "la reestructuración de Duro Felguera SA sobre una estructura de capital sostenible y un balance saneado, y el crecimiento mediante una cartera de proyectos rentable y sostenible".

La directora de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual, Susana Santos, repasó el punto de partida del proceso. "Duro Felguera conservaba el conocimiento, la tecnología propia, la cartera de clientes y la capacidad de ejecutar proyectos industriales complejos. Lo que ponía en riesgo el futuro de la compañía era su estructura financiera, no su capacidad industrial", afirmó Santos. La directiva explicó que la reestructuración, a diferencia de un concurso, ha permitido a una empresa viable reorganizar su deuda y continuar su actividad, en uno de los procesos de mayor componente litigioso desarrollados en España, con más de 75 procedimientos y arbitrajes abiertos en distintas jurisdicciones al inicio del proceso. Con la homologación del plan, esa cifra se reduce a una veintena, la mitad de ellos con perspectivas favorables.

Seis nombramientos

La directora de Personas y Organización, Nuria del Campo, presentó la nueva organización de la compañía. Se trata de "una estructura más compacta, más ágil y más eficiente, acorde con la nueva etapa que inicia Duro Felguera y apoyada en gran medida en talento asturiano de toda la vida de la casa". Del Campo anunció varios nombramientos, entre ellos el de Saúl Paunero como nuevo director de Operaciones; Roberto Pérez como director de Riesgos; Sandra López como directora de Auditoría y Cumplimiento Normativo; Juan García-Ochoa como director de Compras; Alberto Rodríguez como responsable de Seguridad y Salud, y Carlos Alperi como responsable de Duro Felguera México.

Saúl Paunero, nuevo director de Operaciones, cerró el turno del comité de dirección presentando un departamento de operaciones integrado, en la que todas las áreas pasan a coordinarse de forma común, sin perder la especialización de cada equipo.

Paunero reivindicó "la imagen de una sola Duro Felguera, con más de 168 años de trayectoria y capacidad para acompañar todo el ciclo de vida de las instalaciones de sus clientes, e integrada tanto vertical como horizontalmente entre sectores y tecnologías". Insistió en la necesidad de "contratar con criterio, priorizar proyectos rentables y con riesgos controlables, y concentrar el esfuerzo en las áreas donde la compañía cuenta con experiencia y ventaja competitiva, desde Mining & Handling y Energy Storage hasta DFOM y Mompresa". Ha cerrado su intervención con una idea de fondo: "la nueva Duro Felguera se construye entre todos".

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El encuentro reunió en un mismo espacio a trabajadores de todas las áreas de la compañía en la que ya es la sede central de Duro en La Felguera. Son más de medio millar, aunque muchos de ellos no estarán en la sede en el día a día, ya que trabajan en obras y proyectos fuera del centro. n