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Investigan la muerte en Caso de una mujer de ochenta años que se sintió indispuesta cuando limpiaba su casa con lejía

La autopsia determinará si la inhalación del producto químico influyó en el fallecimiento o si la muerte de la mujer, que padecía diferentes afecciones, se produjo por causas naturales

La localidad casina de Bueres en una imagen de archivo.

La localidad casina de Bueres en una imagen de archivo. / JUAN PLAZA

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A. V. / M. Á. G.

Bueres (Caso)

La Guardia Civil investiga el fallecimiento de una mujer de unos 80 años que perdió la vida en la tarde de este jueves cuando limpiaba su casa en la localidad de Bueres, en Caso. Hasta la zona se desplazaron profesionales sanitarios (que no pudieron hacer nada por la mujer), agentes de la Guardia Civil y el forense. La autopsia determinará si la inhalación de lejía influyó en el fallecimiento o si la muerte de la mujer, que padecía diferentes afecciones, se produjo por causas naturales.  

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La fallecida y su marido son vecinos de Blimea (San Martín del Rey Aurelio), pero tienen una segunda residencia en Bueres, donde acuden con frecuencia y son muy apreciados. El relato del entorno de la víctima y de los vecinos coincide. Al parecer, la mujer se encontraba limpiando la casa con productos que contenían lejía cuando se sintió indispuesta y así se lo comunicó a su marido.

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Muy apreciada

Se asomó a la calle para tratar de recuperarse y poco después falleció. El suceso causó una gran conmoción en la pequeña localidad casina, en la que tanto la víctima como su familia son muy conocidos y queridos. También se originó revuelo por el amplio despliegue de los servicios de emergencia, con presencia de un equipo sanitario y de patrullas de la Guardia Civil.

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