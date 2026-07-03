Mieres, satélite de la Semana Negra: estas son las actividades (varias de ellas con acento argentino) que acogerá el concejo del Caudal

Es una de las citas más esperadas del verano asturiano, y desde hace unos años, siempre hace parada en Mieres. Se trata de la Semana Negra, que tiene su epicentro en Gijón. No obstante, la cabecera de la comarca del Caudal acoge varios actos relacionados con un festival que dirige el también mierense Miguel Barrero. Este 2026 no será menos, y en colaboración con la Casa de la Música de Mieres y la Asociación Amigos de Mieres, volverá a tener varios actos a lo largo de la próxima semana.

Como preludio, la primera jornada tendrá lugar el próximo lunes, bajo el lema "Así suena la Semana Negra con...". A las ocho de la tarde, el auditorio del conservatorio ha sido el escenario escogido para recibir a la periodista y escritora Ángeles Caballero, que presentará su última obra rodeada de la banda sonora de su vida.

Desde el martes se dará inicio al programa propiamente dicho de "Mieres Nel Camín del Crime", organizado por la Semana Negra y Amigos de Mieres. El bar "L'abellugu" contará, a las ocho de la tarde, con la presencia del escritor argentino Juan Carrá, que hablará de su último libro "Sálvate vos", una reconstrucción minuciosa de una operación de secuestro y asesinato amparada y organizada por la dictadura argentina surgida del golpe de Estado de 1976.

El miércoles llegará el turno de Claudia Piñeiro. La escritora argentina presentará su última novela "La muerte ajena", que narra aspectos confidenciales y oscuros de la sociedad argentina más poderosa y, sobre todo, de sus víctimas. La presentación será en la librería-café "La Llocura" a las ocho de la tarde.

El jueves, el café "Habana" acogerá al periodista y escritor Reynaldo Sietecase, que mostrará la evolución política de Argentina en una charla bautizada con el interesante nombre "De Borges a Milei", también a las ocho de la tarde.

Y para cerrar el ciclo, un colofón de excepción. El viernes, en el Espacio Titania, y también a las ocho de la tarde, tendrá lugar la presentación del libro "Trashorras, historia del colaborador necesario del 11M" a cargo de su autora Leticia Álvarez.