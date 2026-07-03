Movimiento de tierras y construcción de escolleras en los dos extremos del trazado: la mejora del tramo central de la carretera de la Collá d´Arniciu "avanza a buen ritmo"

Cuatro meses han transcurrido desde que la Consejería de Movilidad iniciase las obras de mejora de la carretera de la Collá d´Arniciu en el tramo que conecta La Marea (Piloña) con Bueres (Caso). Es el segundo de los tramos de la carretera AS-254 (Infiesto-Campo de Caso) en el que se actúa tras reformar el trazado entre la capital casina y Bueres, de 7,5 kilómetros. Quedará una tercera actuación, en el tramo que discurre íntegramente por Piloña, entre La Marea e Infiesto, de 11,9 kilómetros.

Las obras de la vía entre Bueres y La Marea, indicó la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, “avanzan a buen ritmo, trabajando en tajos simultáneos en los dos extremos de la actuación para facilitar la llegada de los materiales a cada uno”, desde ambos concejos. Esta fase de los trabajos se centra en el movimiento de tierras, mejoras del sistema de drenaje y la construcción de muros y escolleras.

Una pala trabaja en el tramo. / .

El Principado invierte más de 18,5 millones de euros en la reforma de este tramo, de 12,4 kilómetros, que, señaló el Principado es “una actuación clave para la mejora del eje transversal norte-sur, que comunica la costa y la autovía del Cantábrico con los concejos de Villaviciosa, Cabranes, Piloña y Caso”.

Esta es una obra que supondrá, aseguró el alcalde de Caso, Miguel Fernández, “un antes y un después para el concejo”. La reforma de la carretera, que sufre un gran deterioro, se ha encontrado con varios obstáculos. Hace quince años estaba licitada, por 42 millones de euros, pero la actuación no se llegó a iniciar al quedar en el aire los fondos mineros.

Obras en la vía AS-254. / .

El pasado mes de febrero se pusieron en marcha las obras en el tramo central de la vía, con un plazo de ejecución de dos años y medio. La carretera de la Collá d´Arniciu, en el parque natural de Redes, es de montaña, con un relieve muy accidentado en pleno parque natural de Redes.

Seis metros de ancho

La plataforma será ampliada hasta los seis metros de ancho, con sobreanchos en zonas sinuosas para aumentar la seguridad. También se mejorarán los radios de curvas y las intersecciones con la carretera CS-1, así como los accesos a las localidades de Les Cueves, El Moru y La Redondina.

Trabajos para construir una escollera. / .

En los tramos en los que la vía discurre a media ladera, entre un desmonte rocoso y el cauce del río, se ampliará la calzada mediante voladizos, para minimizar el impacto en la ribera del río. Con este fin, se construirán dos estructuras en voladizo de hormigón armado.

Se construirá un nuevo sistema de drenaje y se renovará el firme. La red de saneamiento contará con cunetas bordillo y bóvedas para favorecer el drenaje transversal, además de colectores para evacuar el agua donde sea necesario.