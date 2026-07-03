Más políticas de empleo y regular el mercado de vivienda: las medidas que jóvenes de toda España reclaman desde Mieres para no "heredar" la pobreza

El campus universitario de Mieres ha sido el foro en el que cerca de 70 jóvenes han participado en el ciclo "Rompiendo el ciclo de la pobreza", organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), en colaboración con EAPN Asturias. Y las conclusiones son claras: evitar la "transmisión intergeneracional de la pobreza", reclamando tras los diferentes debates, medidas en materia de vivienda, empleo o salud mental.

Cerca de setenta jóvenes en riesgo de pobreza y/o exclusión social de la práctica totalidad del país han abordado esta desigualdad de oportunidades que atraviesa la juventud. Durante tres días, han analizado temas como la vivienda, la garantía de ingresos y la falta de empleos dignos, la salud mental y la lucha contra la discriminación y la aporofobia (rechazo a las personas en situación de pobreza).

En concreto, en materia de vivienda, se ha pedido "regular el mercado para limitar la acumulación en pocas manos y favorecer el acceso a la vivienda habitual". Además, se han solicitado apoyos específicos para menores tutelados y extutelados, como medida para evitar situaciones de sinhogarismo y exclusión residencial.

Empleo digno

Sobre empleo, se han denunciado "las dificultades de acceder a empleo dignos, estables y que permitan desarrollar un proyecto de vida". En este sentido, se han exigido "políticas que vinculen el empleo con el acceso a la vivienda, reducir la excesiva burocracia, especialmente la que afecta a personas migrantes, para facilitar la incorporación al mercado laboral, revisar los convenios colectivos al menos cada dos años para adaptarlos al coste real de la vida, e incluir desde el SEPE la obtención del permiso de conducir cuando sea necesario para conseguir un empleo".

La salud mental ha sido uno de los temas recurrentes en el encuentro. Los participantes han recordado que esta problemática "no puede seguir tratándose como una cuestión individual, sino que viene asociada a las condiciones de precariedad, presión social y a las dificultades económicas que atraviesa la juventud, con un enorme impacto sobre su bienestar emocional". Bajo este análisis, se han trasladado a las instituciones medidas específicas como la implantación de programas públicos de terapia familiar, mayor promoción de la salud mental desde los centros educativos y reforzar el sistema público de salud incorporando más profesionales.

Asistentes a las jornadas, con responsables municipales de Mieres en primera fila. / A. Velasco

Por último, se ha trabajado sobre la problemática de la discriminación como "factor que limita oportunidades y genera y profundiza situaciones de exclusión". En esta edición, se ha hablado de forma específica de la aporofobia, una vulneración de derechos que sufren también las personas jóvenes y que se encuentra profundamente invisibilizada. Reforzar la legislación antidiscriminatoria, mayor protección de las víctimas y eliminar la segregación educativa" han sido algunas de las medidas planteadas durante el Encuentro.

Clausura

Estas propuestas trabajadas por los jóvenes participantes han sido recogidas por Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Gobierno del Principado de Asturias, y por Margarita Guerrero, directora general del INJUVE, en un diálogo institucional que ha puesto el broche a las jornadas.

Rodríguez ha puesto en valor la experiencia y la participación de la juventud: "Las personas jóvenes tienen muy claro cuáles son sus necesidades y cómo tienen que involucrarse en la vida social y política para seguir reivindicando mejoras en sus condiciones de vida". Reivindicaciones que "son legítimas y que tenemos que escuchar", añadía la directora general.

En la misma línea, la directora general del INJUVE ha reconocido la posibilidad que ofrece el Encuentro de EAPN-ES para "escuchar el conocimiento que emana de las personas jóvenes". "Para nosotras es fundamental recoger lo que se ha trabajado, trasladarlo a las Administraciones y seguir empujando en la mejora de las políticas públicas", señalaba Margarita Guerrero.