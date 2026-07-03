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El PP navega a contracorriente de los socialistas en Tanes: denuncia que la vicepresidenta Llamedo "fue a hacerse la foto para apropiarse de una iniciativa nuestra"

Acusan al PSOE de retrasar el uso lúdico del pantano, una "iniciativa del PP" planteada en 2017

Llamedo, segunda por la izquierda, durante la visita que hizo al pantano de Tanes el jueves.

Llamedo, segunda por la izquierda, durante la visita que hizo al pantano de Tanes el jueves. / LNE

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Langreo

El diputado regional del Partido Popular Rafael Alonso acusó este viernes a la vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo de acudir al embalse de Tanes "a hacerse una foto para apropiarse de una iniciativa del Partido Popular, que en 2017 impulsó una proposición de ley en la Junta General que es la que permite la navegabilidad en Tanes, y ya recogía el uso lúdico y recreativo como formas de desarrollo económico en todo el Valle del Nalón". Alonso hizo estas declaraciones un día después de que Llamedo se subiera a la piragua en el propio embalse, y que afirmase que esta nueva actividad iba a suponer un impulso para el concejo de Caso y el parque de Redes.

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El parlamentario popular afirmó que los socialistas, "incumpliendo el plazo legal, tardaron más de dos años en aprobar el primer Instrumento de Gestión Integrado, y fueron los que incluyeron limitaciones excesivas para esa navegabilidad, hasta hoy". "Los socialistas deberían explicar por qué se opusieron durante años a la navegabilidad en Tanes, y no solo afirmar que es una oferta que hace crecer nuestro turismo de naturaleza en una zona que todavía no se ha descubierto", indicó.

Explicaciones

Rafael Alonso destacó también que Gimena Llamedo debe explicar asimismo por qué el PSOE se opuso a que la zona tuviera atractivo y promoción para ser descubierta: "El potencial del embalse de Tanes era conocido y reivindicado por todos los vecinos del valle del Nalón, y durante años introducir esos usos fue una propuesta del PP de Asturias". Idea, prosiguió, "a la que siempre se opusieron los socialistas, hasta que en 2017 decidieron apoyarla, pero lo hicieron con la boca pequeña y el ejemplo son las limitaciones que impusieron y tardar más de ocho años en hacerlo posible".

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El portavoz de la formación popular señaló que "no es el primer verano que se anuncia que será posible la navegación en Tanes, pero por culpa de los socialistas hemos perdido demasiados años de oportunidades para el desarrollo del Valle del Nalón y se ha mantenido oculto lo que ahora dice Llamedo que se irá descubriendo". "El Gobierno de Barbón y el PSOE no puede pretender llegar los últimos y aparentar ahora que siempre lo defendieron, porque potencial turístico siempre estuvo ahí y los socialistas siempre se negaron a hacerlo realidad", concluyó Alonso.

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