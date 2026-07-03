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"Soy y seré fiscal de la cuenca de por vida": el emotivo homenaje para despedir a Fernando Laserna en Langreo tras 24 años en el cargo

Cesa en el cargo para incorporarse a la sección de Violencia sobre la Mujer, en Oviedo

Laserna, tras recibir la lámpara de mina de manos de José Antonio Cases.

Laserna, tras recibir la lámpara de mina de manos de José Antonio Cases.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

"Soy y seré fiscal de la cuenca de por vida". Con estas palabras agradecía este viernes Fernando Laserna el "enorme cariño" recibido en el desempeño de su profesión y en la comida de despedida que, como homenaje, se celebró en un restaurante de La Felguera y que contó con la presencia de 125 personas. Acudieron jueces, fiscales, funcionarios, policías, abogados y representantes institucionales entre otros muchos que no quisieron perderse el adiós a Laserna, que deja Langreo después de 24 años de trabajo en el concejo y 17 años como fiscal decano de la sección territorial de Langreo de la Fiscalía del Principado de Asturias. Laserna cesa en el cargo para incorporarse, a petición propia, a la sección de Violencia sobre la Mujer, en Oviedo.

"Es una barbaridad, ha venido muchísima gente. Me da mucha pena, la verdad, porque son 24 años aquí", indicó un emocionado Laserna ante un cariño que demuestra, "lo que hemos sido aquí, no solo yo, sino también el resto. Hemos sido personas, hemos visto que más allá de los expedientes hay personas. No puedes estar sentado detrás de un despacho, detrás de unos escritos, tienes que conocer a las familias y escuchar a la gente, a las víctimas".

Laserna, con uno de los obsequios.

Laserna, con uno de los obsequios. / .

Señaló el fiscal que "abrimos la puerta de fiscalía y no se cerraron. Me decía una compañera, una funcionaria, que le había dado las gracias un familiar de Iván Lapa (víctima del crimen del garaje de La Felguera) y con eso te quedas. Que te den las gracias por el trabajo hecho, qué más recompensa que eso". Indicó que "al final los fiscales somos un colectivo muy desconocidos para mucha gente y que tengas el reconocimiento y el cariño de jueces, magistrados, abogados, procuradores, fiscales, funcionarios, médicos forenses, notarios, policías... te reconforta mucho, Y hace que quieras seguir trabajando de esta manera". Y añadió: "La idiosincrasia de la cuenca es ver personas antes que otra cosa, antes que cargos. Soy y seré fiscal de la cuenca de por vida".

Los asistentes al acto.

Los asistentes al acto. / .

Entre los obsequios recibidos, Laserna recibió una lámpara minera regalada por el Ayuntamiento, que le entregó el vicealcalde José Antonio Cases, concejal de Urbanismo y abogado de profesión. También recibió, entre otros regalados, una figura del monumento a "La Carbonera" de Sama y una corbata y una medalla conmemorativa del 250 aniversario del Colegio de Abogados de Oviedo.

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El homenaje finalizó con una foto de familia de los asistentes,

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