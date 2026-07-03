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El servicio de recogida de basura de Langreo recupera la normalidad tras la reparación de los dos camiones que se habían averiado

Las incidencias con los vehículos provocaron a finales de mayo que la basura se acumulase junto a los contenedores

Un camión de basura del Ayuntamiento de Langreo.

Un camión de basura del Ayuntamiento de Langreo. / M. Á. G.

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Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

La normalidad ha retornado plenamente al servicio de recogida de basuras en Langreo, tras los problemas sufridos a finales de mayo. El servicio se había visto alterado por sendas averías en los dos camiones de carga lateral del Ayuntamiento (que elevan mecánicamente los contenedores para volcar su carga) lo que provocó que, durante unos días, hubiera que volver al método antiguo, con los operarios recogiendo manualmente las bolsas para depositarlas en vehículos de carga trasera para vaciar así, parcialmente, los contenedores.

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No fue suficiente y hubo que recurrir a Cogersa para que cediera temporalmente un camión al Ayuntamiento, para reforzar el servicio. Desde hace unos días la situación ya se encuentra normalizada, con los camiones municipales reparados y funcionando a pleno rendimiento.

Los problemas con la recogida de basura (que ya se vivieron a principios de marzo) provocaron que el servicio se prestara "de forma precaria", denunciaron PSOE y UGT, que a a finales de mayo aseguraron que uno de los problemas era que la empresa encargada de arreglar los camiones no se hacía cargo de su reparación por los "impagos" que el Consistorio tenía con ella. 

Basura acumulada

Los contenedores estuvieron días sin vaciar y la basura se acumulaba en las aceras con temperaturas de más de treinta grados. Desde los restos de un jamón hasta una televisión pasando por todo tipo de residuos.

La solución llegó de manos de Cogersa. El Ayuntamiento de Langreo pidió ayuda al consorcio regional de recogida y tratamiento de residuos. El apoyo de Cogersa se mantuvo durante unos días

Álvarez aseguró que la ayuda de Cogersa se mantuvo unos días hasta que el Consistorio pudo volver a poner en funcionamiento los vehículos. El Ayuntamiento alegó que problemas administrativos eran los que habían provocado que el Consistorio no estuviera al corriente de pago con la empresa, lo que se sumó a una avería difícil de localizar y de solucionar.

"Contenedores inteligentes"

El Ayuntamiento de Langreo puso en funcionamiento a finales del pasado año una tarjeta asociada al recibo de la tasa de basura de cada usuario que sirve para que los vecinos puedan tirar los restos orgánicos en los contenedores marrones situados en las calles del concejo. Es el sistema implantado por el Ayuntamiento, que ya funcionaba en otras localidades, para intentar aumentar la tasa de reciclaje y acercarse lo más posible a las exigencias europeas, evitando así sanciones.

El nuevo sistema de gestión de residuos basado en el uso de tarjetas electrónicas inteligentes, "permite identificar a los usuarios y registrar el peso de los residuos depositados en los contenedores municipales, garantizando una trazabilidad precisa de los residuos generados por cada hogar o establecimiento", explicaron los responsables del gobierno local. Y añadieron que "esta medida se enmarca dentro de la estrategia municipal para mejorar el servicio de recogida y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible, acorde a las directrices autonómicas y europeas".

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Se busca avanzar en la gestión de residuos urbanos, fomentar el reciclaje y reforzar la limpieza del municipio. Además, se evita el uso indebido de los contenedores marrones, los de restos orgánicos. Esta tecnología permitirá también "disponer de datos reales que faciliten la planificación de rutas, la reducción de costes y una mejor toma de decisiones en materia medioambiental".

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