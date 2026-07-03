Las Voces Blancas del Nalón, a la caza del sueño de Viena: la formación inicia una campaña de "crowdfunding" para actuar en Austria

El pleno del Ayuntamiento de Langreo acogió la presentación del proyecto "Voblanaes a Viena" impulsado por la agrupación juvenil "Voces Blancas del Nalón" a través de una campaña de crowfunding. El estreno oficial de este espectáculo, que servirá como preludio de lo que tienen pensando llevar a Viena, tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en La Benéfica, en Piloña.

Los promotores explicaron que "'Voblanaes' es una "apuesta por lo nuestro. Por aquellos sones y canciones que se han ido transmitiendo de generación entre generación". "Percusiones creadas a la llume del llar que ahora hereda y hace suyas este colectivo", señalaron.

"'Voblanaes' va más allá de la mera propuesta musical", explicaron, para agregar que es un "proyecto colaborativo entre sus componentes que traspasa la sala de ensayo tendiendo un puente de unión entre sus voces y las de otros". "Cantantes, compositores y arreglistas como son Vero Rubio, Susana Sors, Javier Blanco, Héctor Braga, Muyeres Guieldu y Fernando Valle Roso forman también parte de este entramado que pretende llegar con sus sones y asturianía a la capital europea de la música".

Mecenazgo

La campaña de crowdfunding que se ha abierto está en la plataforma Goteo.org. Allí todas las aportaciones –de las que cada donante podrá desgravar un porcentaje- servirán de ayuda para trasladar la música asturiana y la tradición oral que en ella se encierra a Viena. El sueño es que las Voces Blancas del Nalón lleguen el próximo noviembre a actuar en la 12 ª edición del “International Festival of Choirs and Orchestras in Vienna (Austria)”.

Aquellos que quieran dar su apoyo al proyecto obtendrán como recompensa distintos premios entre los que se encuentran la obra de diez ilustradores que han decidido aportar su granito de arena a este proyecto: Isabel Muñoz, Istrice Illustra, Sergio Dosal, Hugo Preide, Celia Pandiella, Mario Hidalgo, María Ortiz, Nievesita, Bruño Galán y Alfonso Zapico.

A estos nombres se les irán sumando otros a lo largo del proceso como Ringo Rango, quien será la encargada de poner el enlace visual al grupo con su vestuario o Díaz Faes que hará una intervención artística en directo. Ambos estarán presenten en la actuación de La Benéfica.

La recaudación a través del patrocinio online constará de dos fases: la primera y crítica, de 40 días, en las que se deberá alcanzar el primer límite para sufragar la mayoría de los gastos que supone el viaje, y una segunda, de otros 40 días, donde toda la recaudación extra les ayudará a cubrir gastos añadidos y crear el evento de sus sueños.