La Cofradía del Corderu de Lena ya asa (con Lucía Velasco y Salvador Ondó como primeros miembros de mérito): "Promoveremos la tradición"

"¿Juras subir a Llagüezos siempre que puedas a esfrutar de la fiesta, fartucarte de corderu y pillar una chispina?". Con este juramento, la Cofradía del Coderu a la Estaca de Pola de Lena recibía este sábado a sus primeros miembros de mérito, honoríficos y de número, un primer capítulo en el que la veintena de lenenses que la componen estuvieron arropados por casi 200 personas de 33 cofradías de la región y también llegadas de diferentes puntos de España y Portugal. El campeón escanciador Salvador Ondó y la ganadera e influencer, Lucía Velasco, fueron los primeros cofrades de Mérito de esta agrupación gastronómica, la segunda de la comarca del Caudal tras la de los Amigos de los Nabos, que también acompañaron a los lenenses.

Juan Luis Cabañas es el Cofrade Mayor del Corderu. Desde primera hora de la mañana, y ante la puerta del Ayuntamiento, ya organizaba a los suyos y recibía con cariño a las cofradías que les arroparon. "Creíamos que Pola de Lena tenía que tener una agrupación gastronómica que divulgara la fiesta del Corderu, su tradición y que la llevara como estandarte por toda España", explicaba. Junto a Cabañas, otros nueve miembros fundaban la Cofradía oficialmente el 20 de diciembre de 2024. Y después de año y medio de trabajo, de trámites administrativos y de preparativos, este sábado se presentaban en sociedad con el Primer Gran Capítulo de la Cofradía del Corderu a la Estaca.

El Capítulo de la Cofradía del Corderu, en imágenes. / A. Velasco

Su atuendo está compuesto por una túnica azul y una montera picona, además del tradicional medallón. "Optamos por este color porque amamos Asturias y nuestra fiesta es un emblema de esa tradición asturiana, de lo que supone la amistad y el compartir momentos alrededor de una buena comida".

Desfile

Con algo de retraso, en torno a las 11 de la mañana, y con todas la Cofradías ya presentes frente al Ayuntamiento de Lena, se iniciaba el desfile por las calles de La Pola hasta el teatro Vital Aza, donde tuvo lugar el emblemático primer paso de esta Cofradía.

La Alcadesa de Lena, Gemma Álvarez, fue la primera en abrir fuego en la gala, conducida por Emilio Ares "Neni", y Ángela Rivas. La regidora confirmó la celebración de la fiesta del Corderu de este domingo –que había estado al borde de la suspensión por la alerta por incendios–, y enorgulleciéndose de tener en el concejo a esta recién nacida Cofradía. Tras ella, el Cofrade Mayor de la Cofradía del Desarme de Oviedo, Miguel Ángel de Dios, y la presidenta de la Cofradía del Bonito del Norte de Colindres, Vanesa Bustillo, fueron los que apadrinaron a la agrupación lenense.

Después de un baile a cargo del grupo Flor de Xanzaina, el primer nombramiento, y gran homenaje, se lo llevó Eligio del Castillo, nombrado Collaciu de Honor de la Cofradía. Este veterano fotoperiodista, vinculado en buena parte de su carrera a LA NUEVA ESPAÑA, se ganó un gran aplauso por parte del público tras pronunciar el juramento y ser investido.

Mérito

Los siguientes en ponerse la capa azul y la montera fueron Lucía Velasco y Salvador Ondó, como cofrades de Mérito. "Con esti tochu que haz la brasa que asa el Corderu, nombrote cofrade de Mérito de la Cofradía del Corderu a la Estaca", recitaba Juan Luis Cabañas tras aceptar los homenajeados el juramento.

La ganadera aseguraba que "es un honor porque supone un reconocimiento a la labor de los ganaderos y el trabajo de los productores, y además es un plato que me encanta". Lucía Velasco agregaba que para criar un buen cordero, "debe de estar al aire libre, con todo el mimo y el cariño, con alimento natural y ahí la calidad sale sola, pero también hay que defender a estos animales, porque es el más frágil que tenemos de cara a la fauna salvaje".

Mientras, Ondó, que se arrancó a cantar una tonada con capa y montera, señalaba que "es un orgullo y una recompensa por el trabajo que hacemos para que la gente quiera conocer Asturias". Respecto al cordero, el escanciador señaló que "es la típica comida de los sábados, con los amigos, y lo recuerdo con mucha añoranza de mi juventud en Laviana", dijo, para agregar que siempre debe estar regado con un buen culete de sidra, "nuestrea bebida institucional".

Llegaba entonces el turno de los ayuntamientos de Lena y Quirós, nombrados cofrades de Honor por su defensa de la fiesta, y la entronización de los siete nuevos cofrades de número, entre ellos los jóvenes Victoria García (16 años) y Darío Rolo (10 años), para los que el Cofrade Mayor cambió el juramento, y en lugar de "a coger una chispina", los conminaba a "jugar al pilla-pilla", lo que levantó las risas del público.

El acto finalizaba con el auditorio en pie, cantando el himno de Asturias, interpretado por la banda de Gaites Güestia de Lena.

Tras el protocolo, llegaba la fiesta, con una comida de hermandad en la que todas las Cofradía compartieron anécdotas, experiencias y emplazándose a subir a comer este domingo el corderu al prau Llagüezos.