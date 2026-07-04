Los colectivos sociales y culturales de Langreo aportarán ideas para Talleres del Conde: "Buscamos la apropiación paulatina de este espacio por parte de la ciudadanía"
El comisario del nuevo espacio, Aarón Zapico, mantendrá dos encuentros con representantes de las asociaciones del concejo
El Ayuntamiento de Langreo organizará reuniones con el movimiento asociativo y cultural del concejo la próxima semana para analizar propuestas de futuro para la Fábrica Cultural Talleres del Conde.
El comisario del nuevo espacio, el músico Aarón Zapico, mantendrá dos encuentros con diferentes sectores del tejido social y cultural del concejo. La primera cita será el martes 7 a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura "Alberto Vega" de La Felguera. La reunión estará dirigida a asociaciones vecinales de Langreo. La segunda cita será al día siguiente, a las 19.00 horas, en la misma instalación municipal. En este encuentro participarán agrupaciones musicales, colectivos culturales y entidades vinculadas a la creación y la actividad artística con sede social en Langreo.
Objetivo
Con estas reuniones, Zapico busca un punto de encuentro que sirva para "la apropiación paulatina del espacio por parte de la ciudadanía". La concejala de Hacienda, Marina Casero, señaló, por su parte, que "como decía Jane Jacobs, las ciudades y sus espacios colectivos prosperan cuando son el resultado de una intrincada y cercana red de relaciones humanas. Y esto es, precisamente, lo que se está poniendo en marcha desde los Talleres del Conde".
En la misma línea, los responsables municipales insistieron en que "los espacios culturales solo cobran sentido cuando son habitados, pensados y transformados por la comunidad que los rodea. Por ello, el centro lanza un llamamiento al tejido asociativo, vecinal y cultural de Langreo para participar en un proceso de escucha".
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