Indignación vecinal en Mieres por la maleza que invade las aceras: Cuna y Cenera se plantean movilizaciones y Turón opta por cabras "desbrozadoras"

El valle de Cuna y Cenera reformó integralmente su vieja carretera hace ahora 25 años. La actuación, que por entonces costó 2,1 millones de euros, dio respuesta a una larga reivindicación vecinal. Se habilitó una acera de tres kilómetros de longitud para facilitar el tránsito peatonal por el considerado como principal "merendero" de Mieres, con una afluencia de turistas, senderistas y cicloturistas que no ha dejado de crecer desde entonces. Un cuarto de siglo después, los vecinos siguen teniendo que caminar por la calzada, poniendo su integridad en peligro.

El motivo es que la maleza ha invadido amplios tramos de la acera que discurre entre El Pedroso y Cenera, reduciendo el espacio disponible hasta hacerlo impracticable en algunos puntos. La situación ha reactivado el malestar de las asociaciones vecinales, que reclaman una actuación urgente del Principado, titular de la carretera, y piden también al Ayuntamiento de Mieres que interceda para que los trabajos de desbroce no vuelvan a llegar tarde.

"Todos los años pasa exactamente lo mismo", lamentan los representantes vecinales. "Se habla mucho del potencial turístico del valle y de fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta, pero cuando llega el verano las aceras desaparecen bajo la vegetación y no queda más remedio que caminar por la carretera".

El problema afecta especialmente a uno de los recorridos más frecuentados del concejo. La carretera que atraviesa el valle soporta un intenso tráfico durante los fines de semana y la temporada estival debido a la elevada concentración de restaurantes, áreas recreativas y la ermita de Los Mártires. Son numerosas las familias que recorren a pie el itinerario desde Mieres para disfrutar de los merenderos o acceder a las rutas senderistas, una circunstancia que, según los vecinos, agrava el riesgo de accidentes.

Dificultades

Las dificultades son aún mayores para quienes utilizan carritos infantiles o sillas de ruedas. "Hay tramos en los que es completamente imposible pasar. Al final los niños, las personas mayores o cualquiera que lleve un carrito tienen que invadir la calzada", denuncian.

Vecinos en una de las aceras de Cuna y Cenera. / .

El mal estado de las cunetas y la falta de mantenimiento también afectan a varias carreteras locales que comunican con los pueblos altos del valle. Las parroquias consideran que el problema se ha cronificado y reprochan a las administraciones que las labores de limpieza se repitan siempre con retraso, coincidiendo prácticamente con la celebración de la romería de Los Mártires, a finales de septiembre, cuando el verano ya ha terminado.

A esta situación se suma el crecimiento de árboles y arbustos junto a la carretera, que en algunos puntos llegan a formar auténticos "túneles" vegetales. Los vecinos alertan de que la falta de poda no solo reduce la visibilidad para los conductores, sino que también incrementa el riesgo de caída de ramas sobre el cableado eléctrico y de telecomunicaciones.

Las asociaciones vecinales confían en que este año las administraciones actúen antes de que finalice el verano. De lo contrario, advierten, volverán a estudiar movilizaciones para exigir el mantenimiento de una infraestructura que nació precisamente para garantizar la seguridad de los peatones y que, un cuarto de siglo después de su inauguración, "ha dejado de cumplir esa función en numerosos tramos".

Mientras en Cuna y Cenera esperan por el desbroce, los vecinos del valle de San Juan asisten estos días a la limpieza de la carretera de Santo Emiliano. En el valle el movimiento asociatico reclama al Ayuntamiento que amplie la intervención del Principado a las vías locales.

Turón

Las quejas por la proliferación de la maleza y la falta de desbroces no son exclusivas de Cuna y Cenera. Otras zonas, como el valle de Turón también se están viendo afectados dejando curiosas estampas como la de alguna cabra alimentándose con la maleza que invade las aceras.

Al igual que ocurre en Cuna y Cenera, el movimiento asociativo también se queja del peligro que esta situación supone, tanto para los viandantes que no pueden pasar por las aceras por motivo de la maleza, como para los conductores de vehículos. En este último caso por el riesgo que entraña no tener una adecuada visión de la carretera. Los afectados reclaman que se agilicen los desbroces para poner remedio a esta situación.