Malos olores en Langreo: la empresa a la que el Ayuntamiento responsabiliza del problema propone un plan de medidas correctoras para ejecutar a lo largo de este año

La empresa de reciclaje de plásticos de Valnalón a la que el Ayuntamiento responsabiliza de los malos olores que las calles de La Felguera vienen sufriendo desde hace dos años ha presentado por registro ante el Consistorio un plan de actuación para calibrar "de forma fidedigna" los olores que pueda generar su actividad y acometer medidas para corregirlos, con una "hoja de ruta" planificada desde este verano y hasta finales de año. Naeco asegura que esta iniciativa es una "muestra más" de su "buena disposición a colaborar" con el Ayuntamiento langreano.

Naeco acompaña su escrito con un informe encargado a una empresa externa. Ese informe recoge, señalaron, los avances que ha habido hasta ahora y plantea "una metodología de trabajo" para abordar los posibles problemas con los olores. Y, con las conclusiones que "se extraigan a través de esa labor de campo, tomar las medidas oportunas". Todo ello, "con un calendario concreto" de actuaciones "de aquí a diciembre".

Es "un plan de accion", indicaron las mismas fuentes, que "marca una hoja de ruta tanto de actuaciones como de fechas", ya que el informe expone que los plazos "que está planteando el Ayuntamiento a la empresa para tomar medidas son imposibles de cumplir".

En el escrito presentado en el registro municipal, Naeco indica que el informe se ajusta a la normativa requerida (la norma UNE-EN 13725) y ha sid ejecutado bajo la acreditación preceptiva concedida por la Entidad Nacional de Acreditación, "circunstancia que le concede un valor superior a cualquier otro informe de los que se hayan podido encargar por ese Ayuntamiento en relación con el asunto".

Respuestas

Señala también que "el informe se encargó antes del inicio del expediente municipal" y que "evidencia que Naeco Recycling viene trabajando, de manera activa, en la respuesta a las exigencias que técnicamente pueden demandársele a fecha de hoy. Las restantes fases requieren de un plazo de entre 6 y 10 semanas en condiciones óptimas, dejando desde ahora afirmado el compromiso irrevocable" de la empresa "de acometerlas de inmediato".

Las mismas fuentes destacan que "en el propio documento se contiene un plan metodológico de actuación con el que la empresa está definitivamente comprometida" y que "la totalidad de los trabajos que debieran acometerse estarían concluidos en el mes de enero de 2027". Y hace hincapié la empresa en que está "comprometida con la creación de empleo de calidad en la comarca del Nalón y, específicamente, en el término municipal de Langreo".

Además, Naeco "invita a que los técnicos del Ayuntamiento se reúnan con los técnicos de la empresa, en las instalaciones de ésta, para considerar los términos del informe, constatar los avances realizados y establecer, de acuerdo con el plan metodológico que en él se contiene, un calendario de visitas de inspección y comprobación del modo en que el mismo se va ejecutando".

Nulidad

El mes pasado Naeco pidió la nulidad del requerimiento que le había realizado el Ayuntamiento días antes. Se trataba de un procedimiento, con diez días hábiles de plazo, para que la empresa presentara la documentación y argumentos que estimara necesarios, en el marco de un trámite de audiencia previo a la "suspensión de la actividad" de la planta. Cuando finalizaba el plazo, la empresa presentó una petición de nulidad del proceso, al no responder el Ayuntamiento a las solicitudes que hicieron para que se les remitiera el expediente, según indicó Naeco. También expuso la empresa que este último apercibimiento de cierre no era por los malos olores, sino por el aumento de actividad. Reiteró, además, su "disposición a colaborar" con el Ayuntamiento y "sentarse a hablar de este tema".

Cuando se hizo el requerimiento, el gobierno local argumentó, a través, de un escueto comunicado que, "en el marco de la problemática de los malos olores que se vienen produciendo en La Felguera y del expediente de medidas correctoras actualmente en tramitación respecto a una actividad empresarial ubicada en el concejo, conforme a la normativa vigente, se ha acordado la apertura del obligado trámite de audiencia de 10 días hábiles a la empresa expedientada, con carácter previo a la ‘suspensión de la actividad’".

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En el escrito presentado por la empresa, Naeco expuso que el pasado 5 de junio "se registró escrito de solicitud de facilitación de vista y de copia del expediente, así como de ampliación del plazo inicialmente concedido para la formulación de alegaciones; todo ello en relación con la propuesta de resolución" firmada por el concejal de Urbanismo, que concedía un plazo de audiencia de diez días "a fin de que pueda examinar el expediente, solicitar las copias que del mismo interese y formular las alegaciones que estime pertinentes, ello como trámite previo a la suspensión de la actividad".