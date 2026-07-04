Marcelino Cortina, escritor, publicará este verano un relato policíaco por entregas en LA NUEVA ESPAÑA: "Es un formato que me gusta mucho"

El inspector Bernardo Bédavo pasará las vacaciones en "El Paraíso", el suplemento de verano de LA NUEVA ESPAÑA. Marcelino Cortina publicará los martes y jueves de los meses de julio y agosto, en las páginas del periódico, la novela por entregas "Un bolso para una reina", un nuevo caso en el que su personaje, el policía de El Entrego, tendrá que resolver al menos una misteriosa muerte. Cortina ya ha publicado dos novelas de noir minero, como ha bautizado el género Juan Carlos Laviana, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA. Las aventuras de Bédavo comenzaron con "En blanco y negro" (2024) y siguieron con "Los santos son de madera" (2025). Cortina ha tenido trabajo extra este año con la salida a bolsa de su empresa, la tecnológica Treelogic.

Bernardo Bédavo es un personaje de ficción pero usted se ha propuesto llevarlo hasta la jubilación, la del policía, no la suya. ¿En qué época se desarrolla esta novela por entregas?

Seguimos en 1982, como en "Los santos son de madera". En este caso la acción se desarrolla en unas pocas horas, la tarde noche del 2 de junio, con algunos flashbacks. La acción termina el 3 de junio por la mañana. La novela empieza con la aparición de un cadáver en unas tolvas que había junto al pozo Entrego, frente el Iris Club.

Sus cadáveres nunca aparecen en un contexto "normal".

No. En "Los santos son de madera" aparecían en dos iglesias y aquí lo curioso es que el cuerpo es el de un varón con traje y corbata que desentona mucho con la suciedad del entorno, además junto a él aparece una maza ensangrentada. El cuerpo está completamente fuera de lugar y a primera vista nadie reconoce al hombre. Bédavo empieza a moverse por el pueblo, a hablar con gente que cae en la cuenta de que el día anterior vieron algunas cosas.

¿Aparecen el resto de personajes de sus novelas?

Sí. Ahí están Lucía, la novia de Bernardo; Tino, el policía grandón, Pepe el minero y Josefa. También hay nuevos personajes secundarios.

¿Por qué el 2 de junio?

Por mantener la línea temporal de las novelas. Ya tengo escrita la siguiente, que saldrá en 2027. Además, por una tontería: el 2 de junio es uno de los muchos San Marcelino del calendario.

¿Y cómo es El Entrego en el año 1982?

Pues negro y sucio, como era entonces. Ese día había nubes y claros y venía de llover los días anteriores. Era un día de primavera. Cuando escribo busco en la hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA qué tiempo hacía los días en que se desarrolla la acción.

En una novela larga el lector deja el libro cuando quiere, aquí usted le pone fin cada día que publica una entrega, tiene que esperar a la siguiente.

Hay entra la planificación, que se hace mucho en la novela negra. En mis obras, al final de muchos capítulos dejo un clip hanger, un recurso para dejar enganchado al lector, dejarlo en el momento de mayor tensión y con ganas de seguir leyendo. En la novela por entregas también lo hago así, la planifico y hago una escaleta de las 16 entregas.

Ceñirse a una página del periódico también limita a la hora de escribir.

Sí. En otras obras puedes seguir escribiendo pero aquí me he ajustado a 1.000 palabras por entrega.

Ahí entra su mente de matemático.

(Risas) Sí. Están clavadas, mil palabras por entrega. La obra son 16.000 palabras justas. Tiene su dificultad pero tengo facilidad para ajustarme, también lo hago en las novelas largas. Soy muy estricto en eso.

¿La trama está también limitada por el espacio?

Sí, relajo mucho la parte más negra y policiaca, es una novela veraniega que me he divertido mucho escribiendo.

Lo de las novelas por entregas ya no se estila.

No, se perdió completamente y a mí me gusta mucho. Es una manera fácil de acercar la literatura al lector de prensa diaria, y más en verano.

"Un bolso para una reina", ¿y ese título?

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Lo descubrirá el lector. Cada entrega va acompañada de una ilustración muy años 50. Hasta ahí puedo contar. Invito a los lectores a que la lean y disfruten del verano.