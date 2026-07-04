"Pasar por aquí es una tortura": quejas por los malos olores procedentes de los contenedores en la céntrica calle Jerónimo Ibrán de Mieres

"Tienen que buscar una solución, llevamos muchos meses soportando estos olores nauseabundos, es una tortura". Son palabras de Mari Carmen García, una vecina de Mieres que se ve obligada a pasar con asiduidad por la esquina entre las calles Jerónimo Ibrán y Manuel Llaneza. El motivo del hedor es una batería de varios contenedores de basura, de la que emana un nada agradable perfume. La Agrupación Vecinal de Mieres también se ha sumado a las quejas de viandantes y vecinos, asegurando que está en contacto con el Ayuntamiento para buscar una solución.

Lo cierto es que pasar por esta intersección se convierte en un ejercicio de escrúpulos. Actualmente hay una batería de contenedores de reciclaje soterrados, pero cuyas tapas están abiertas con frecuencia. A ello se suman dos contenedores de vidrio, otro de basura y otro de orgánica. Esta mezcla, y que no sean depósitos estancos, provoca unos olores dificilmente soportables.

Inaguantable

Trabajadores de la zona se quejan de la situación. "Pasar aquí el día se hace muy complicado, porque aunque ya sepas lo que hay, no te acabas de acostumbrar", señala uno de esos vecinos que trabaja en la zona. Además, explica que en ocasiones, los contenedores se llenan, la gente deja fuera la basura, y queda sin recoger, lo que contribuye a un incremento del hedor. "No podemos aguantar más esta situación", indica.

Vecinos y terrazas, con los contenedores al fondo, este jueves. / A. Velasco

También los hosteleros están molestos con el problema olfativo y ornamental. "No puede ser que la entrada a uno de los ejes hosteleros de Mieres, como es la calle Jerónimo Ibrán, tenga como recepción por ambos lados, unas baterías de contenedores", afirman hosteleros de la zona. Se quejan, además, que en el caso de los depósitos ubicados en el lateral de la Casa de Cultura, los olores "espantan a cualquiera". "Es verdad que a mi terraza no llegan, pero tengo compañeros que si se ven afectados", explica este hostelero. "Si tu entras a una calle en la que huele mal nada mas poner un pie, y ves una terraza, lo lógico será que no te sientes", afirman los empresarios del sector, que agregan que "presumimos de la hostelería y del turismo, y de tener una ciudad limpia, y luego te encuentras con esto".

Vecinos

El presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, señaló que "tenemos muchas quejas de vecinos de esa zona por los olores". El responsable del colectivo apuntó que "ya hemos dado traslado al concejal delegado, y lo que se nos ha dicho es que próximamente se procederá a una limpieza de los contenedores por parte de una empresa especializada". Una solución que a priori sería conyuntural y que mitigaría los olores de forma puntual, pero no definitiva. "La verdad es que los olores son insoportables, y más aún en días de calor", señaló Díaz Marentes.