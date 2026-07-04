Ruta en San Martín para rendir tributo a Gaspar García Laviana
El acto estuvo organizado por la asociación que lleva su nombre
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San Martín del Rey Aurelio acogió la II Ruta Gaspar García Laviana, para rendir homenaje al sacerdote, poeta y guerrillero fallecido en combate en Nicaragua mientras luchaba contra la dictadura somocista un 11 de diciembre de 1978 a los 37 años. El acto estuvo organizada por la asociación que lleva su nombre.
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