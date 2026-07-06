El gobierno de Langreo pide a Duro que dé "contenido" al histórico edificio de La Salle con "una actividad preponderante"

El gobierno local de Langreo quiere que el histórico edificio del antiguo colegio de La Salle, situado en pleno centro de La Felguera y sin apenas uso desde hace tres lustros, vuelva a tener actividad. Por eso demanda a la propietaria del inmueble, Duro Felguera, que le dé "contenido" para que tenga una "actividad preponderante" dentro de la empresa. El Ayuntamiento tampoco oculta que, llegado el caso, sería un edificio con interés para el propio Consistorio, si bien aclara que no se ha realizado ninguna oferta económica concreta a Duro por él.

"La adquisición del edificio por parte del Ayuntamiento", explicó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo, "no se han planteado. Es una posibilidad si a Duro Felguera también le pudiese interesar, pero no se hizo ninguna oferta". El edil langreano señaló, no obstante, que "es un edificio que está catalogado y que, por su interés histórico, por su ubicación y por su arquitectura siempre tendría un interés municipal y un interés público. Pero no se ha trasladado ninguna propuesta económica concreta para adquirirlo".

Añadió Cases que "entendemos que la propia Duro Felguera debería darle contenido. Ahora mismo creo que tienen la parte del archivo, pero si es que la empresa se asienta, como parece, en Langreo y crece, lo lógico sería que el edificio volviese a tener una actividad preponderante e importante dentro de la empresa. O para formación como en su día estaba previsto".

Usos culturales

El inmueble, que en los años anteriores había acogido sedes de asociaciones y cursos formativos, se encuentra sin actividad desde hace tres lustros. Está ubicado en una zona situada en pleno centro de La Felguera, junto al parque Dolores Fernández Duro. El inmueble solo se puede destinar a usos culturales y de formación, pero el gobierno local ya dejó la puerta abierta el pasado otoño (cuando se anunció el regreso de Duro a Langreo, a una nueva sede en Valnalón que ya ha ocupado) que se podría "valorar" un cambio de catalogación de usos, para que pudiera acoger actividades de tipo empresarial.

El parking para los empleados de Duro. / M. Á. G.

El desembarco de Duro Felguera con 525 empleados en Valnalón, tras la venta de su sede del parque tecnológico de Gijón, se hizo efectiva el pasado 1 de julio. En el polígono langreano (que se asienta en los terrenos de la antigua fábrica donde Duro inició su actividad hace siglo y medio) la compañía ocupa dos edificios propiedad del Principado, en régimen de alquiler. Uno de ellos es el denominado edificio de Los Relojes, uno de las construcciones de ladrillo visto características de Valnalón, con 2.500 metros cuadrados. Allí se ha instalado el área corporativa, con los servicios financieros, departamento jurídico, recursos humanos, comunicación y la dirección de la empresa.

A pocos metros, al otro lado de la calle, Duro Felguera ha ocupado también el edificio Incuv@tic II, de 3.500 metros cuadrados y en el que hasta ahora estaba Capgemini. Allí están los departamentos de ingeniería, medio ambiente, calidad, seguridad y salud. El edificio fue levantado en tres fases, que forman otros tantos cuerpos superpuestos. Tiene tres plantas (baja, primera y segunda) y parking subterráneo.

Coste

Tuvo un coste de 3,3 millones de euros. Incuv@tic II fue inaugurado en el año 2005. En un principio fue ideado como semillero tecnológico, con una estructura parcelada por oficinas para pequeñas empresas. Ese fue el patrón con el que se ejecutó la primera fase. Las dos fases restantes ya se ajustaron a un nuevo modelo: espacios diáfanos, sin apenas tabiques, salvo para contados despachos o salas de reuniones.

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En la zona trasera del edificio de La Salle, en unos terrenos que también son de su propiedad, Duro Felguera está ultimando actualmente la construcción de un parking que tiene como objetivo alojar los vehículos de parte de los trabajadores desplazados recientemente a Valnalón desde Gijón. Las plazas de estacionamiento de la ciudad tecnológica langreana, con instalaciones empresariales y equipamientos docentes, se han quedado cortas ante la elevada demanda.