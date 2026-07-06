Mieres se convierte en la capital nacional del teatro de títeres
La Casa de la Cultura acoge la principal cita formativa del espectáculo con marionetas en España, con participantes llegados de distintos puntos del país
El viernes10 de julio ofrecerán una actuación en el parque Jovellanos
Érika F. Mallada
Mieres acoge hasta el próximo 12 de julio la XXIV Escuela de Verano de Titiriteros y Titiriteras, considerada la principal cita formativa del país en el ámbito de teatro de títeres y objetos. Organizado por Unima Federación España y Unima Asturias, la actividad se desarrolla en la casa de la Cultura del concejo y reúne a profesionales en activo, docentes, estudiantes y amantes del títere llegados de distintos puntos de España.
La Escuela de Verano se ha consolidado como un espacio de formación, creación colectiva e intercambio de experiencias para quienes trabajan o se interesan por el arte de la marioneta. Durante estos días, los participantes asisten a talleres y cursos dedicados a disciplinas como el movimiento, la iluminación o el "lambe-lambe", una modalidad de teatro de animación en miniatura que se representa en el interior de pequeñas cajas.
Espectáculo
Más allá de la programación formativa, la Escuela de Verano abrirá una de sus actividades al disfrute de toda la ciudadanía. El próximo viernes, 10 de julio, tendrá lugar en el Parque Jovellanos el espectáculo de títeres "Cabinet Alive", con dos pases previstos a las 20.15 y a las 21.30 horas, ambos de acceso libre.
La concejala de Cultura, Nuria Ordóñez, destacó la importancia de que Mieres haya sido elegida como escenario principal para albergar este encuentro. "Para Mieres es un lujo acoger esta cita de referencia a nivel nacional, con participantes de todo el país que se encuentran en nuestro concejo estos días para impulsar y preservar este arte", señaló. Asimismo, Ordóñez añadió que el Ayuntamiento mantiene su fuerte apuesta por la cultura "como elemento para generar actividad y disfrute y también como espacio para el encuentro, el descubrimiento y el aprendizaje continuo".
La celebración de esta Escuela de Verano convierte durante estos días a Mieres en el principal punto de encuentro del teatro de títeres y objetos en España, un arte que combina tradición, creación contemporánea y promueve a través de él valores como la paz.
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