Mieres responsabiliza al Principado de la falta de desbroces en el concejo: "Es normal que haya preocupación"

Tras las quejas vecinales por la maleza que invade las aceras e incluso las calzadas en el municipio, el gobierno de Mieres ha querido dejar claro de quién es la responsabilidad de que estos pasos no estén limpios. La administración local ha puesto en el foco al Principado de Asturias, asegurando que es la autonómica la Administración responsable de actuar en el desbroce de sus carreteras a su paso por Mieres.

En este sentido, desde el gobierno de Mieres aseguraron que "hace tiempo que se trasladó a la Consejería de Movilidad la necesidad de llevar a cabo las tareas de desbroce en las carreteras autonómicas del municipio". Los responsables municipales reconocieron comprender "el malestar" de los vecinos: "Es normal que haya preocupación porque en algunos tramos existen situaciones de peligro para la seguridad vial y resulta muy difícil de transitar para los peatones".

Celeridad

Los gestores del Ayuntamiento mierense también aseguraron que son conocedores de que "el Principado ha comenzado con las tareas de desbroce, pero le pedimos que hagan un esfuerzo para acelerar los trabajos". "El caso del Valle de Cuna y Cenera, que es una de las joyas turísticas del concejo, es difícil de justificar", señalan los portavoces municipales respecto al estado de esta vía.

Sin embargo, las fuentes aseguraron que esta zona "no es la única que nos preocupa". En este sentido, agregaron que "hay otras zonas como los Valles de Turón y San Juan que también necesitan intervención". Además, desde el gobierno local recordaron que "hace unos meses el Principado anunció un refuerzo de la campaña anual de desbroces, con más presupuesto y medios", y señalaron que "estas mejoras deberían notarse más".

Quejas

Estas declaraciones del gobierno local de Mieres llegan después de que LA NUEVA ESPAÑA se hiciese eco del malestar vecinal por el estado de las aceras, especialmente en el valle de Cuna y Cenera. Y es que los vecinos tienen que caminar por la carretera poniendo sus vidas en peligro, toda vez que la maleza ha invadido amplios tramos de la acera que discurre entre El Pedroso y Cenera.

Las asociaciones vecinales fueron las que canalizaron el malestar vecinal, reclamando a la administración autonómica una actuación urgente y la local que medie para que los trabajos se lleven a cabo cuanto antes. Lo cierto es que el hartazgo vecinal viene también marcado por la recurrencia con la que suceden estos hechos: "Todos los años pasa exactamente lo mismo", lamentan los representantes vecinales.

Vegetación junto a la carretera en El Pedrosu. / A. V.

Y es que precisamente en el verano, la carretera que vertebra en la valle de Cuna y Cenera se convierte, especialmente los fines de semana, en un gran punto de afluencia de visitantes. La presencia de varios restaurantes con parcelas al aire libre, áreas recreativas y ocio infantil hace que muchas familias opten por subir a pasar el día. Unos lo hacen a pie, pero en muchos casos el vehículo es el medio de transporte elegido, lo que eleva el riesgo de atropellos si los viandantes tienen que usar la calzada al estar la acera tomada por la maleza.