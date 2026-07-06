La plataforma ciudadana contra los malos olores en La Felguera pide el cierre de la planta de Valnalón (a la que culpa el Ayuntamiento): "Basta de excusas y dilaciones"

La Plataforma vecinal de afectados por los malos olores en La Felguera reclama la "clausura temporal y cautelar, de forma inmediata, de la planta de Valnalón" de la empresa a la que el Ayuntamiento responsabiliza de causar el problema. También manifestó "nuestro más absoluto rechazo e indignación ante el plan de lavado de cara que la empresa Naeco Recycling ha presentado públicamente".

Respondían así al anuncio de Naeco de que ha presentado por registro ante el Consistorio un plan de actuación para calibrar "de forma fidedigna" los olores que pueda generar su actividad y acometer medidas para corregirlos, con una "hoja de ruta" planificada desde este verano y hasta finales de año. Naeco aseguró que esta iniciativa es una "muestra más" de su "buena disposición a colaborar" con el Ayuntamiento langreano.

Los responsables de la plataforma vecinal consideran, por su parte, "intolerable que, tras dos años soportando un calvario diario que afecta a nuestra salud y calidad de vida, pretendan ahora imponernos una hoja de ruta para seguir oliendo a plástico quemado hasta el año 2027".

"Basta de excusas técnicas y dilaciones. Naeco califica los plazos del Consistorio como imposibles de cumplir. Lo que es verdaderamente imposible es abrir las ventanas de nuestras casas en el barrio Urquijo y en toda La Felguera. No aceptamos que sus estudios de campo se conviertan en una prórroga para seguir contaminando nuestro aire durante seis meses más", señalaron.

"Desviar la atención"

Para la plataforma, "la empresa intenta desviar la atención hacia los olores, pero oculta deliberadamente el verdadero motivo del expediente de cierre: están ejecutando una ampliación de su actividad industrial sin tener la preceptiva licencia municipal". Sobre la nulidad solicitada por Naeco del requerimiento que le había realizado el Ayuntamiento, los representantes vecinales indicaron que "exigir la nulidad del proceso argumentando falta de documentación es la enésima maniobra jurídica para ganar tiempo a costa del bienestar de Langreo. Curiosamente, la empresa afirma haber presentado hasta 15 documentos de alegaciones de los cuales los vecinos solo hemos tenido constancia parcial", de forma "incompleta y desordenada".

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"Agradecemos que el Ayuntamiento", prosiguió la plataforma, "haya iniciado el trámite de audiencia previa para la suspensión de la actividad, pero exigimos que no tiemble el pulso ante las amenazas jurídicas de la empresa. Una industria que opera y se amplía al margen de las licencias requeridas debe ser paralizada de inmediato". Y añadieron: "El empleo en las cuencas es sagrado, pero la salud pública lo es más. Exigimos la clausura temporal y cautelar de la planta de Valnalón de forma inmediata".