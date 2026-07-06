Siete charangas competirán en Sotrondio por ser la mejor de España: así serán las fiestas de la localidad

San Martín del Rey Aurelio se prepara para celebrar por todo lo alto el XI Concurso Nacional de Charangas, coincidiendo con las fiestas estivales de Sotrondio, el 11 julio, con la participación de seis agrupaciones de diferentes puntos del territorio nacional más la anfitriona, "Élite" Charanga, organizadora del evento a través de la asociación El Barullu, con la colaboración del Ayuntamiento. Las fiestas de Sotrondio, además, comienzan ya este miércoles 8 de julio, con la actuación de la orquesta "Tekila".

Dentro del concurso nacional de Charangas, los actos comenzarán el viernes 10 con la actuación en la velada de Élite Charanga, a las 23.30 horas. A continuación, en la jornada del sábado 11, habrá pasacalles de las charangas participantes por las calles de la localidad, a partir de las 11.00 horas: Charanga "3V", de Astorga (León); Xaranga "Bsumeta", de Lleida; Charanga "Los Chones", de Burgos; Xaranga "Pintat-la", de Burjassot-Godellam (Valencia); "Terremoto Show", de Valencia; y "Banda Impresentable", de Sevilla.

Plaza Ramón y Cajal

A partir del mediodía tendrá lugar la presentación del Concurso Nacional de Charangas, de la mano de los actores Nerea Vázquez y Pedro Durán, en la plaza de Ramón y Cajal, y a continuación se celebrarán las actuaciones musicales, entre las 12.30 y las 15.30 horas. Seguidamente, será el turno de otro de los grandes actos de las fiestas de Sotrondio, la paella en la calle, en la que participarán unas 2.500 personas. Una comida de confraternización también organizada por la charanga "Élite".

Por la tarde, habrá concierto de "Insolentes", desde las 17.00 horas, y "pasabares" o ruta de las bandas musicales, entre las 18.30 y las 21.00 horas, por los diferentes locales hosteleros de la localidad, acompañadas por los integrantes de diez peñas.

La presentación del concurso de charangas. / Cedida a LNE

La fiesta continuará a partir de las 21.00 horas con las actuaciones de "arrancaera" por parte de las bandas participantes, que dará paso a la entrega de premios.

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Fiestas

Por su parte, la programación de las fiestas contará, además de con "Tekila" el miércoles 8, con un parque acuático el jueves 9, misma jornada de la maratón de tute y parchís. El viernes 10 habrá actividades infantiles, concentración motera, concierto de la Banda de Música de San Martín y verbena, con "The Goat Festival". El sábado es el gran día de las charangas, que terminará con el baile con "Waykas". El domingo habrá misa y el lunes será el día de la jira y el fin de fiesta con la orquesta "Marsella".