Los Talleres del Conde, listos para ser una "ventana de oportunidad" para la cultura asturiana desde Langreo tras una inversión de 7,8 millones

"Para mí es una satisfacción estar hoy aquí y comprobar que dentro de muy poco Talleres del Conde abrirá sus puertas a la ciudadanía". Con esta declaración abrió este lunes el presidente del Principado, Adrián Barbón, su primera visita a la renovada fábrica de Talleres del Conde, ubicada en La Felguera. Un tour donde estuvo acompañado por el alcalde de Langreo, Roberto García (IU); la concejala de Hacienda, Marina Casero; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible del Gobierno del Principado, Jorge García; el responsable del futuro espacio cultural, Aarón Zapico; además de miembros de la Ejecutiva Local del PSOE de Langreo y de la Comisión Ejecutiva Autonómica de la FSA-PSOE.

El presidente aseguró que la culminación de las obras supone "una apuesta cultural" para Langreo y para toda Asturias. "Dentro de muy poco este espacio va a abrir sus puertas y será utilizado por los ciudadanos y ciudadanas. Va a significar mucho desde el punto de vista de la apuesta cultural, de lo que representa para Langreo, para toda la Cuenca Minera y, por supuesto, para Asturias", señaló.

Adrián Barbón apreciando las nuevas instalaciones de Talleres del Conde. / E.F.M

Asimismo, Barbón no dudó en felicitar tanto a los responsables de la ejecución de la rehabilitación como a Aarón Zapico, quien será el responsable del nuevo espacio cultural y toda una apuesta de futuro para el presidente, quien destacó la gran labor del músico al ponerse al frente de este nuevo enclave langreano. "Estoy convencido de que su trabajo será esencial para convertir este espacio en un referente cultural", destacó.

Barbón puso el acento en el esfuerzo inversor que ha supuesto recuperar uno de los edificios industriales más emblemáticos de la zona. "Estamos hablando de aproximadamente 7,8 millones de euros entre la rehabilitación, las naves y los accesos", explicó. El presidente quiso recordar que el 75 por ciento de la financiación procede del Instituto para la Transición Justa, mientras que el 25 por ciento restante ha sido aportado por el Principado de Asturias. "Es importante que se sepa porque muchas veces pensamos que los fondos mineros no tienen complementariedad", resaltó. El jefe del Ejecutivo autonómico recuerda que la obra precisa del compromiso del Principado y que el dinero invertido "es de disfrute y sobre todo de recuperación del patrimonio industrial".

Largo camino

Barbón también quiso echar la vista atrás y poner sobre la mesa el largo recorrido hasta hacer realidad la rehabilitación del edificio, que supone toda una apuesta cultural para el concejo. "Toda la vida conocí estos talleres abandonados. Recuerdo cuando Esther Díaz lanzó este proyecto siendo alcaldesa. Después, quedó paralizado durante el gobierno de Mariano Rajoy, que eliminó todos los fondos mineros, y posteriormente fue recuperado con fuerza por Carmen Arbesú hasta culminar ahora con Roberto García. Es el esfuerzo de distintas corporaciones y gobiernos locales, pero sobre todo el esfuerzo colectivo de los hombres y mujeres de Langreo", afirmó.

Para el presidente regional, Talleres del Conde representa "una nueva ventana de oportunidad". "No es un hecho más. Es un hecho fundamental para este territorio. Es un espacio que estará al servicio de la cultura, del ocio, de la generación de actividad económica y de la recuperación del patrimonio industrial", aseguró.

Asimismo, el presidente no dudó en invitar a la ciudadanía a participar en la apertura del espacio, que tendrá lugar con un festival con jornadas de puertas abiertas durante los próximos 17 y 18 de julio. "Quiero invitar a toda la gente de Langreo, de las Cuencas y de Asturias a venir a conocer este edificio porque es patrimonio de todos los asturianos y asturianas".

Adrián Barbón durante la visita guiada a los Talleres del Conde / E.F.M

Alcalde

El alcalde de Langreo, Roberto García, incidió en el carácter participativo con el que nace la renovada fábrica. "Aquí tendrán cabida todas las actividades que tengan que ver con la cultura, con la música, con el arte y con la participación ciudadana. Es un espacio concebido para acoger cualquier tipo de iniciativa porque pretendemos que sea un lugar de los ciudadanos y para los ciudadanos", señaló durante la visita.

Por su parte, la concejala de Hacienda de Langreo, Marina Casero, recordó que el Ayuntamiento comenzará de inmediato el proceso para definir los futuros usos del edificio. "Mañana nos reunimos con las asociaciones vecinales y pasado con las asociaciones culturales, junto a Aarón Zapico. El objetivo es diseñar de manera conjunta la apropiación cultural del espacio por parte de los diferentes colectivos langreanos", explicó Casero. Además, destacó que uno de los principales objetivos del Ayuntamiento es que este nuevo espacio pueda construirse "desde la participación" para que la programación responda a las necesidades ciudadanas.