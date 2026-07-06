Visita guiada por el artista Dionisio González a su exposición "La revuelta y la nieve", en el pozo Santa Bárbara de Mieres

El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres acoge desde el pasado 14 de mayo la exposición "La revuelta y la nieve", del artista asturiano Dionisio González. Una propuesta concebida y producida específicamente para este espacio que "está despertando un notable interés entre visitantes y público especializado", señalan desde la organización.

La muestra, impulsada por el Ayuntamiento de Mieres y comisariada por L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual), propone un recorrido "por el subsuelo asturiano a través de tres bloques que combinan documental, fotografía, maquetas, holografías e instalación audiovisual". La exposición plantea una lectura del territorio en la que memoria minera, arquitectura y futuros digitales "se entrelazan, consolidando el Pozo Santa Bárbara como un espacio activo para la creación contemporánea".

Como parte del programa de visitas guiadas gratuitas organizado durante los meses de verano para acercar al público tanto la exposición como el propio conjunto patrimonial del Pozo Santa Bárbara en su totalidad, el centro programa para el próximo 22 de julio una visita comentada con el propio Dionisio González. La inscripción para esta cita se abrirá este martes 7 de julio, a las 10.00 horas (lo hará en el siguiente enlace: Exposición "La revuelta y la nieve", de Dionisio González. Visita comentada por el autor - Ayuntamiento de Mieres).

En este recorrido guiado, el artista compartirá con los asistentes "el proceso de investigación y creación" de "La revuelta y la nieve", así como "las referencias históricas, arquitectónicas y conceptuales" que dan forma a su trabajo. La visita está pensada como una experiencia acompañada, "un espacio abierto para el diálogo y una oportunidad única para acercarse a la exposición desde la mirada de su autor".

Trayectoria

Con una trayectoria internacional de más de tres décadas, Dionisio González es uno de los artistas españoles de mayor reconocimiento en el ámbito de la creación contemporánea. Su trabajo explora la relación entre arquitectura, territorio y modos de habitar el siglo XXI, y ha sido expuesto en instituciones y museos de reconocido prestigio: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Cleveland; Museo de Arte Contemporáneo de Burdeos; Museo de Fotografía Contemporánea, Chicago, y Museo de Arte Moderno de Bogotá.