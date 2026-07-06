Vuelven los atascos al centro de Langreo al retomarse el corte del Corredor del Nalón en dirección Oviedo a su paso por el puente atirantado de Sama

Día laborable con el carril en dirección a Oviedo cortado en el puente atirantado del Corredor del Nalón en Sama, y vuelta a los atascos en las horas punta. Las obras de mantenimiento de la infraestructura, que han obligado a restringir la circulación prácticamente doce horas al día, está causando graves problemas de tráfico por Sama y La Felguera.

Tráfico lento en Sama, este lunes. / L. M. D.

Los cortes en el puente comenzaron el pasado lunes 29. No hubo tantos problemas al ser festivo en Langreo. El martes 30 ya se produjeron grades retenciones y embotellamientos, una situación que se ha repetido en todos los días laborables (los fines de semana se levanta el corte del carril). Técnicos regionales y Policía Local de Langreo se reunieron el pasado viernes para buscar soluciones, o al menos, una forma de aliviar el caos circulatorio, motivado por el aumento del tráfico por el centro del casco urbano de la ciudad: por el puente atirantado pasan diariamente unos 20.000 vehículos. Una de las conductoras que se encontraban en pleno embotellamiento, Amparo Díaz, se tomaba la situación con humor, "hay que tener paciencia. Hoy esta fresquino para estar en el coche".

Soluciones

El gobierno de Langreo había reclamado el miércoles al Gobierno regional "soluciones" para "aliviar" los problemas de tráfico que están generando las obras. El regidor tenía previsto en la reunión solicitar "más información sobre el alcance y duración de las obras" y que se aprovechen los trabajos para llevar a cabo también actuaciones sobre la "recogida y reconducción" del agua de lluvia en la infraestructura, con bajantes, para evitar que se precipite directamente sobre la calle.

El carril en dirección Oviedo, atascado en Sama este lunes. / L. M. D.

Desde la asociación de vecinos de Langreo Centro se ha sido muy crítico desde el primer momento con la situación. Reclaman medidas para aliviarla, y avisan de que puede ir para largo. "Esto no hubiera llegado a suceder si hubiera habido una planificación adecuada y ordenada por parte del Ayuntamiento del Langreo, de los técnicos municipales y de la Policía Municipal, coordinados con la Consejería de Movilidad", subrayaban la semana pasada.

Todo el mes de julio

La prohibición de circulación se prolongará, durante todo el mes de julio en los días laborales y en horario de 9.00 a 19.00 horas. Esta medida se toma para poder realizar trabajos en la parte superior de los 32 tirantes del puente. La actuación está provocando tráfico denso y retenciones en el desvío por la carretera que conecta La Felguera con Les Pieces, en concreto en la zona próxima a la glorieta de Langreo Centro, así como en el casco urbano de Sama.