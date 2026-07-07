Aller adjudica la reconstrucción de la pasarela de Espineo, un proyecto de casi 1,2 millones de euros

Ha pasado por una licitación desierta, ya que el incremento del precio de los materiales respecto al presupuesto inicial, hacía poco rentable, por no decir nada, coger la obra. Sin embargo, tras aumentar por encima del millón de euros el presupuesto, el Ayuntamiento de Aller ya ha logrado adjudicar la obra para la reconstrucción del puente de Espineo, una obra que permitirá salvar el río Aller entre Cabañaquinta y Soto. La empresa Civis Global ha sido la que ha logrado ganar el proceso de adjudicación de unas obras que tendrá un coste cercano a los 1,2 millones de euros y que se desarrollara durante los próximos meses.

La actuación prevista junto a la estación de Cabañaquinta cruzará el río Aller y las vías del ferrocarril Baíña-Collanzo para conectar con las sendas verdes. El proyecto define una nueva infraestructura para cruzar el río Aller y la doble vía ferroviaria existente, con una solución de tipología colgante elegida tras el análisis de tres alternativas técnicas.

El texto recoge un estudio preliminar con tres propuestas: una doble viga, una viga metálica hueca con sección abierta en forma de "C"; y una pasarela colgante en doble plano y vientre de pez. El análisis tuvo en cuenta la economía de la solución, su viabilidad técnica y constructiva, el mantenimiento, el impacto en el entorno y la huella de carbono de los materiales. La alternativa seleccionada fue la opción colgante, al resultar la más viable y eficaz con carácter global "por poder usar elementos metálicos estandarizados".

El cruce sobre las vías obliga a situar el tablero a una cota mínima de 6,50 metros sobre el trazado ferroviario. Para resolver ese desnivel, la estructura se complementa con un acceso que mantiene una distancia transversal mínima de 4,50 metros respecto al eje de la vía, un requerimiento especificado en las normativas del Adif.

Datos

La estructura de acceso estará formada por un muro de hormigón armado y por rampas en voladizo. El muro tendrá una altura variable entre 7,4 y 3,95 metros, reducida a lo largo de 50,72 metros de longitud. Según se detalla en el proyecto "en un extremo se encontrará con una lámina de retenida del sistema de suspensión y, en el otro, presentará un paramento inclinado a modo de quilla". La pasarela se organiza en tres partes principales: elementos de retenida, sistema de suspensión por cables y tablero.

La actuación se ubica junto a la estación de Cabañaquinta y busca cruzar las vías del ferrocarril Baíña–Collanzo y el río Aller para desembarcar en la ladera del falso túnel de la carretera autonómica AS-253. La intervención está vinculada a la interconexión de las sendas verdes del municipio y la movilidad sostenible.