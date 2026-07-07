Un catering social ayudará a comer "de forma saludable" a los mayores de Mieres en riesgo de vulnerabilidad

Un catering social, que reparta menús saludables y económicos por Mieres a los mayores que sufran algún tipo de situación de vulnerabilidad: soledad no deseada, carencia de redes de apoyo cercanas, falta de autonomía... Este es el nuevo proyecto que va a poner desde "ya" en marcha la Asociación Mierense de la Cocina Solidaria (Amicos), y que tiene previsto iniciar su actividad repartiendo entre "10 y 20 menús", para, a partir del momento en el que sea conocido, "seguir creciendo".

El proyecto de Amicos ganó hace un año el programa de emprendimiento "Creciendo en las Cuencas", impulsado por la Fundación Caja Rural, la Fundación Botín, Sodeco y Hunosa Empresas. Desde entonces, tal y como indicó su presidente, José Carlos Muñiz, "hemos trabajado para ponerlo en marcha", logrando financiación para aumentar la jornada a la cocinera y hacer una contratación, que permitirá sacar adelante este catering social. Una advertencia por delante: "No somos un restaurante, ni una empresa de catering, no queremos competir contra nadie". Las personas que se acojan a este reparto domiciliario no tienen por qué tener problemas económicos, pero sí están en riesgo de vulnerabilidad, por estar solos, tener la familia lejos, tener dificultades de movilidad o para cocinar... todo se hará en colaboración con una trabajadora social, que hará acompañamiento, analizará los casos, y siempre con el objetivo de mejorar la situación social de la persona, del usuario, todos mayores de 65 años (salvo alguna excepción).

El servicio de catering social será además de pago, por el momento, de "entre 4 y 8 euros" por menú, según los ingresos del beneficiario, unos menús que incluyen una comida completa (dos platos y postre), y un añadido para la cena. Se harán, en este inicio del servicio, dos repartos semanales. El proyecto fue presentado por José Carlos Muñiz en el Ayuntamiento de Mieres. Estuvo acompañado por el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, y por la concejala de Derechos Sociales, María Teresa Iglesias.

Inversiones

Para empezar con el catering, Amicos ha tenido que hacer inversiones, adquirir equipamientos, alquilar una nave para no saturar su comedor solidario. La comida se cocina, acto seguido se enfría en cámaras, se reparte en una furgoneta isotermo (con cámara de frío). "Todo se hace con ánimo de ayudar a las personas que lo necesitan", subrayó el presidente de la Asociación. Habrá voluntarios que acudan a los repartos, que se interesen por la persona que reciba la comida, por su problemática. Se quiere favorecer la "permanencia en el domicilio mientras le sea posible a la persona, evitar la institucionalización", es decir, que dejen su hogar y lo cambien por una residencia.

Hay otros lugares en Asturias con iniciativas similares -Muñiz nombró Morcín, la Comarca de la Sidra- pero allí es directamente la administración quien regula el servicio, contratando empresas. En Mieres es la propia sociedad mierense, sus voluntarios, quienes impulsan el catering. "Agradecimiento total a Amicos por su trabajo, por esta idea fantástica, por su labor diaria", subrayaba el Alcalde. "Daremos como Ayuntamiento todo nuestro apoyo", añadió Manuel Ángel Álvarez, que puso sobre la mesa la posibilidad de que pueda recibir alguna ayuda económica de las líneas de financiación destinadas a la soledad no deseada. María Teresa Iglesias, por su parte, destacó la implicación de la sociedad mierense con el proyecto, lo que le otorga "una perspectiva muy amplia y fortaleza", gracias a la red de voluntariado de Amicos (unas 50 personas en la actualidad).

Comedor solidario

El comedor solidario de Mieres nació hace ya 25 años, y actualmente, indico José Carlos Muñiz, ofrece entre 40 y 45 menús diarios a personas necesitadas. El año pasado se vivió un pico de actividad, con hasta 70 menús al día, más que nunca, con la llegada de jóvenes inmigrantes que ahora, "esa es mi impresión, han encontrado ya trabajo y se han insertado en el mercado laboral".

Dos voluntarios, en el comedor social de Amicos. / A. Velasco

Por el momento, este catering social de Amicos funcionará en "Mieres y su entorno". A más largo plazo, a medida "que vayamos aprendiendo, con ensayo y error", que querrá llegar a más gente, "a más zonas, si es posible". Desde la Asociación se quiere lograr además que sea un servicio "sostenible", mediante la captación de ayudas y patrocinios de fundaciones, empresas, asociaciones, y con el cobro del menú. "Aquí nadie ganará dinero. Es una cuestión social".

Se colaborará estrechamente con Cruz Roja, Cáritas, con los servicios sociales municipales, para detectar a posibles usuarios, "para que la gente pierda el miedo, y si su situación mejora con el catering, que se animen". Hay un teléfono de contacto para recibir el servicio, o si se conoce a gente susceptible de recibirlo. Es el 689 65 64 07.