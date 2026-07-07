Langreo llena el verano de cultura y ocio con una amplia programación gratuita

El concejo de Langreo quiere mantener a toda la población entretenida durante el verano. Para ello, el Ayuntamiento ha organizado una serie de actividades relacionadas con el ocio y la cultura enmarcadas en el programa "Llangréu Culturabierta".

Esta iniciativa busca ofrecer propuestas, la mayoría aptas para todos los públicos, durante los meses estivales mediante un amplio programa de actividades relacionadas con el cine, el teatro y la cultura, todas ellas de carácter gratuito.

Julio

El programa dio el pistoletazo de salida el pasado miércoles 1 de julio, a las 12.30 horas, con "Paleta de colores", un espectáculo de teatro de calle celebrado en la plaza Merediz de La Felguera, donde los más pequeños pudieron disfrutar de una actuación centrada en el valor y el respeto por las diferencias.

Los próximos eventos previstos para este mes prometen no dejar indiferente a nadie. El jueves 16, a las 22.00 horas, los jardines de la Pinacoteca Municipal "Eduardo Úrculo" acogerán la proyección de la película "Robot Salvaje", apta para todos los públicos. El filme narra la historia de Roz, un robot que queda atrapado en una isla deshabitada y aprende a convivir con los animales. Su vida cambia cuando comienza a cuidar de un pequeño ganso huérfano, descubriendo el valor de la amistad, la familia y la naturaleza.

Finalmente, el jueves 30, la plaza del Ayuntamiento de Sama acogerá, a las 12.30 horas, "Amor valiente", un espectáculo de teatro de calle recomendado para mayores de 6 años. Se trata de una cautivadora obra que combina títeres y luz negra.

Agosto

La programación de agosto arrancará el miércoles 4, a las 22.00 horas, con la proyección de la película "Barbie", apta para todos los públicos, en los renovados Talleres del Conde. El filme sigue la historia de la famosa muñeca en un viaje desde Barbieland al mundo real.

El jueves 6 de agosto, los más pequeños podrán disfrutar del teatro de calle "Cuentos a caballo". La representación tendrá lugar a las 18.00 horas en la cancha deportiva "David Villa", ubicada en Tuilla, y está recomendada para niños a partir de 6 años.

Ese mismo día, a las 22.00 horas, los jardines de la Pinacoteca Municipal "Eduardo Úrculo" proyectarán la película "Jurassic World: El renacer", recomendada para mayores de 12 años. El filme sigue a un grupo que viaja a una isla remota para obtener ADN de dinosaurios con fines médicos. Allí descubren peligrosos experimentos del pasado y deberán luchar por sobrevivir.

El jueves 20 de agosto, a las 22.00 horas, la magia se apoderará del parque Rosario Felgueroso, en Ciaño, con "La Magicleta", un espectáculo repleto de misteriosos trucos y diversión, apto para todos los públicos.

Septiembre

Para disfrutar de los últimos coletazos del verano, el Ayuntamiento de Langreo también ha programado varias actividades durante el mes de septiembre.

El jueves 3, a las 17.00 horas, tendrá lugar la fiesta de fin de verano en Talleres del Conde. Los más pequeños podrán disfrutar de hinchables acuáticos en un espacio amplio y recientemente renovado.

A partir del lunes 7, la magia se apoderará del municipio. A las 12.30 horas, la Casa de la Cultura de Riaño volverá a acoger el espectáculo de magia "La Magicleta", pensado para que personas de todas las edades disfruten de sorprendentes trucos e ilusiones.

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Por último, el viernes 11, a las 18.00 horas, el Centro Social de Barros acogerá el espectáculo de magia "Magabundos", abierto a todos los públicos.