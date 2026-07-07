El PP de Mieres denuncia retrasos de más de un año en las liquidaciones de la plusvalía municipal

El Partido Popular de Mieres ha criticado la "negativa del equipo de Gobierno de Izquierda Unida" a adoptar medidas para reducir "el grave retraso" que acumula el Ayuntamiento en la tramitación de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal), una demora "que ya supera el año".

El concejal del Partido Popular, Víctor Ferreira, considera que esta postura supone "una muestra más de la resignación con la que gobierna Izquierda Unida, aceptando como normal que los ciudadanos tengan que esperar más de un año para recibir una liquidación que emite el propio Ayuntamiento".

La situación fue abordada en el último Pleno municipal, donde el Partido Popular presentó una moción en la que solicitaba reforzar el servicio encargado de gestionar este impuesto. "Resulta incomprensible que el equipo de Gobierno pretenda resolver este problema sin reforzar un servicio que depende exclusivamente de una persona. No existe ninguna fórmula mágica para reducir una bolsa de expedientes que no deja de crecer si no se destinan más medios humanos", señaló Ferreira.

La propuesta fue rechazada por el equipo de gobierno local, "que confirmó que no contempla incrementar la plantilla destinada a este servicio y confía en que el retraso se vaya corrigiendo con el paso del tiempo". Una previsión que el Partido Popular considera "poco realista".

Confianza

"Desde el equipo de gobierno confían en que el retraso se pase solo. Pensar que una demora superior a un año va a desaparecer sin reforzar el servicio solo sería posible si el mercado inmobiliario sufriera un desplome como el de la crisis de 2008. Aunque se reduzcan ligeramente las operaciones inmobiliarias, la persona encargada de realizar estas liquidaciones tendrá que seguir atendiendo el trabajo diario, además de eliminar el retraso acumulado. Es imposible", afirmó el edil popular.

El Partido Popular recuerda que la actividad económica del municipio ha cambiado de forma notable en la última década y que el incremento de las operaciones inmobiliarias ha supuesto también un aumento significativo de las liquidaciones de plusvalía que competen al Ayuntamiento.

Declaración

"Muchos vecinos no pueden deducirse correctamente el importe de la plusvalía en su declaración de la renta porque no reciben la liquidación dentro del ejercicio fiscal correspondiente ni durante el plazo habilitado para presentar la declaración. Esto les obliga posteriormente a presentar declaraciones complementarias y asumir costes adicionales", señalan desde la formación.

Ferreira también cuestionó las prioridades políticas de la izquierda. "Llama la atención que el Gobierno de España, del que forma parte Izquierda Unida, sí sea capaz de movilizar recursos extraordinarios cuando considera prioritario tramitar procesos masivos de regularización administrativa de inmigrantes, mientras en Mieres se nos dice que no merece la pena reforzar un servicio básico para que nuestros vecinos reciban sus liquidaciones tributarias en un plazo razonable", manifestó.

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El Partido Popular asegura que seguirá defendiendo esta reivindicación hasta que el equipo de Gobierno ceda a buscar una solución y dote al servicio de gestión tributaria de los medios humanos necesarios para ofrecer una respuesta rápida y eficaz a los vecinos.