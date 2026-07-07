El sector de la nieve reclama celeridad para los trámites ambientales de Fuentes de Invierno, imprescindibles para su ampliación: "El retraso es injustificado"

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias (que agrupa a empresarios, clubes y colectivos de las estaciones de esquí del Principado) ha vuelto a denunciar la "absoluta falta de compromiso real" de la Consejería de Cultura con el sector de a nieve. En esta ocasión subrayan los "retrasos" en la Declaración de Impacto Ambiental de Fuentes de Invierno, un documento cuya aprobación es imprescindible para la modernización y ampliación de la estación de esquí allerana. "Es un injustificado retraso. El documento fue sometido a información pública ya en el mes de enero, y a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido aprobado". Algo que califican como "grave, no solo por el importante retraso acumulado, sino por todos los proyectos y actuaciones que bloquea en torno a la estación asturiana".

Desde el colectivo aseguran que las estaciones de esquí de la región viven un "desgobierno, que rige desde hace tiempo en la Dirección General de Deportes que tutela Manuela Ena Fernández". Aseguran que cuando van ya tres años de legislatura, "el balance no puede ser más negativo, ya que la inacción ha sido absoluta durante ese periodo a pesar de todas las fotos, anuncios e infografías". Según el sector de la nieve, "se predica la desestacionalización y la apuesta por las estaciones", pero "lo cierto es que Fuentes de Invierno mantiene bloqueados sus proyectos. Sigue sin conocerse previsión o planificación alguna para el hangar de la maquinaria o el edificio de servicios en la zona media". Tampoco, denuncian, "las intenciones o proyectos pendientes para poder unir esta estación con la vecina de San Isidro, o cualquier otro proyecto relacionado con las bicicletas o la montaña propiamente dicha".

Aseguran los agentes del sector de la nieve que Aller, "al igual que Lena", podría "tener un mayor protagonismo en el cada vez más pujante sector turístico asturiano. Lo tendría si se potenciase ese motor que es Fuentes de Invierno y que además contribuiría a fijar población en una comarca tan necesitada. Pero, lejos de los anuncios y la publicidad, la promoción y la gestión con diligencia brilla por su ausencia".

Electrificación

El presidente del Principado visitó el complejo para inaugurar en marzo, después de 18 años, la electrificación de Fuentes. "En esa visita prometió, junto a la Diputación de León, un avance real hacia la gestión conjunta de las cuatro estaciones de esquí leonesas y asturianas. Sin embargo, casi 5 meses después no hay ninguna noticia ni avance en esa dirección", recalcaron desde la Asociación Nieve y Montaña. "Mucho nos tememos que nos metamos en otra temporada con las mismas promesas, o que, a lo sumo, avancen hacia un forfait conjunto que ya existió en el pasado y que no refleja la ambición que el sector reclama". Reclaman celeridad para esta gestión conjunta, "como la que han implantado otros territorios de España o de Europa con tan buenos resultados".

La Raya

Denuncian además que la estación carece "de un acceso peatonal digno" desde el pueblo de La Raya, "será otro invierno en el que los niños de la Semana Blanca tengan que sortear el barro para acceder a las pistas". Critican también al alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, "cuya apuesta por la estación es nula. Pide al Principado que se implique, pero no agiliza las cuestiones que son de su competencia. Así, tiene cerrado el camping de La Raya, y tuvo sin luz a los vecinos de La Raya".