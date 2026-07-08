Bus turístico y rutas guiadas, la propuesta estival de Mieres para atraer visitantes y dar a conocer el concejo

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Turismo que dirige Álvaro González, has puesto ya en marcha su campaña de verano, con un programa de actividades estivales que tienen como objetivo "ofrecer propuestas de interés durante estos meses y dar a conocer el patrimonio cultural, natural, histórico, etnográfico e industrial con el que cuenta el concejo". Una iniciativa que, bajo el título "Disfruta Mieres", logró atraer el año pasado a más de 700 personas participantes –un 30% de fuera de Asturias y también visitantes internacionales-, con prácticamente todas las actividades organizadas llenando las plazas ofertadas.

El programa de este año incluye 32 propuestas gratuitas, que se dividen en 23 rutas turísticas y visitas guiadas, y 9 recorridos del bus turístico. Además, llega con un nuevo itinerario: "De bocaminas y pozos: El Valle de Turón", un recorrido que parte del pozo Santa Bárbara siguiendo el antiguo trazado del ferrocarril de la Sociedad Hulleras de Turón, entrando al antiguo socavón y transitando escombreras con parada en el pozo Espinos y llegada al pozo Fortuna. Todo ello a pie en una ruta de 3 horas y media de baja dificultad.

Calendario

El programa "Disfruta Mieres" arrancará el próximo 17 de julio con la visita guiada al Palacio de Camposagrado. Dentro de esa programación de visitas guiadas, también se harán rutas al Pozo Santa Bárbara y la exposición “La Revuelta y la Nieve”, de Dionisio González. Serán el sábado 18 de julio, el sábado 1 de agosto, el jueves 6 de agosto y el viernes 14 de agosto. Además hay una visita comentada por el propio artista el 22 de julio, para la que ya se han abierto las inscripciones.

Una visita guiada al entorno del pozo Santa Bárbara. / Cedida a LNE

La visita guiada "Templos románicos en el Camino de Santiago", tendrá lugar el sábado 25 de julio, el viernes 21 de agosto, el sábado 5 de septiembre y el viernes 11 de septiembre. Mientras, la llamada "Mieres del Camín" se ha fechado para los siguientes días: jueves 23 de julio, viernes 7 de agosto, sábado 29 de agosto y viernes 4 de septiembre.

Las otras dos visitas guiadas previstas con la "Ruta de la Revolución de Octubre del 34" (miércoles 12 de agosto, domingo 20 de septiembre) y "Santuario de Los Mártires de Cuna" (viernes 31 de julio y jueves 13 de agosto).

Rutas etnográficas

En el caso de las rutas, también habrá tres opciones. La "Ruta etnográfica por Lloreo" será el miércoles 5 de agosto y sábado 19 de septiembre, mientras que la "ruta etnográfica por el Valle de Cuna", tendrá lugar los días miércoles 19 de agosto y domingo 13 de septiembre. Por último, la recién llegada "De bocaminas y pozos: El valle de Turón" se desarrollará el jueves 20 de agosto y el domingo 27 de septiembre.

En cuanto al bus turístico, este tendrá servicio los domingos 19 y 26 de julio, domingos 2, 9, 23 y 30 de agosto y domingos 6, 13 y 20 de septiembre. Se realizará un recorrido por el patrimonio industrial y natural de Mieres con el siguiente itinerario: Ayuntamiento de Mieres- Pozo Santa Bárbara- Pozo Espinos- Pozo Fortuna- Alto la Col.ladiella- Mieres del Camín.

Las inscripciones para estas citas se harán a través del siguiente enlace de la web municipal: Rutas Turísticas 2026 - Ayuntamiento de Mieres. Las inscripciones se abrirán de forma escalonada en las siguientes fechas: para las actividades de julio arrancarán mañana, jueves 9 de julio, a las 12 horas, para las de agosto se abrirán el 20 de julio y para las de septiembre el 21 de agosto.