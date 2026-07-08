El cuartel de Mieres sigue dando guerra: el PP exige dimisiones en el Gobierno central por las deficiencias de la obra

Desde que en 2011, el estado del anterior acuertelamento obligase a mudarse a la Guardia Civil, la construcción de un nuevo cuartel en Mieres siempre ha sido objeto de batalla y polémicas. Primero el proyecto, después el retraso por la falta de fondos, a continuación problemas geológicos que obligaron a parar la obra, más tarde retrasos por modificaciones en el proyecto... Y ahora, cuando todo parecía encauzado y ya se había hecho la mudanza al nuevo cuartel (tres lustros después), la polémica sigue vigente: el senador del PP y presidente del partido el Mieres, José Manuel Rodríguez "Lito" ha cargado con dureza contra el Gobierno de España tras la suspensión de la inauguración de las instalaciones. "Lo que debía ser el punto final a quince años de retrasos, excusas y promesas incumplidas ha terminado convirtiéndose en un nuevo ridículo del Ministerio del Interior, motivado en gran parte por la imputación de sus dos máximos representantes y por ser incapaz incluso de entregar unas instalaciones en condiciones, después de más de una década de espera", aseguró.

El senador popular ha subrayado que el problema va mucho más allá de la cancelación del acto institucional: "El edificio presenta importantes deficiencias técnicas". Por este motivo ya ha registrado preguntas en el Senado para que el Ejecutivo explique qué fallos existen, quién permitió que se llegara a esta situación y cuándo piensa solucionarlos.

"Lo ocurrido es una tomadura de pelo a los vecinos de Mieres y una falta de respeto a los guardias civiles. Después de quince años esperando, el Gobierno pretendía vender una inauguración que se ha venido abajo porque la realidad ha acabado imponiéndose a la propaganda. Mucho corte de cinta, pero ni siquiera había cuartel que cortar", aseguró Rodríguez.

Dimisiones

Rodríguez no perdió la oportunidad para pedir la cabeza de los máximos responsables políticos y operativos. "La Guardia Civil no falla; quienes fallan son quienes la dirigen. Mercedes González y Manuel Llamas han demostrado que no están a la altura de la responsabilidad que ostentan. Y Fernando Grande-Marlaska, el ministro más reprobado de la democracia, vuelve a demostrar que su única especialidad consiste en sobrevivir políticamente a cualquier desastre, sin asumir jamás una sola responsabilidad." "Y siempre a órdenes del Jefe del operativo, el Presidente Sánchez", agregó el político mierense.

El senador ha lamentado que el Gobierno sea "extraordinariamente diligente para organizar campañas de propaganda, fotografías y anuncios grandilocuentes, pero incapaz de garantizar que una infraestructura esencial pueda abrir sus puertas con normalidad".

Lastra

Especial dureza ha reservado Lito Rodríguez para la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. "El silencio de Adriana Lastra resulta tan elocuente como vergonzoso. Cuando todo va bien, siempre aparece para la fotografía; cuando llega el momento de dar explicaciones, desaparece", aseguró Rodríguez, para agregar que "su obligación era defender los intereses de Asturias ante Madrid y explicar qué ha ocurrido, no esconderse detrás del argumentario del PSOE".

Rodríguez ha recordado que los vecinos de Mieres y la Guardia Civil no necesitan más excusas ni más campañas de imagen: "No pedían un acto inaugural; pedían un cuartel. Y después de quince años de espera, el Gobierno ha sido incapaz de entregar ni una cosa ni la otra".

En este sentido, los populares anunciaron que mantendrán "la presión institucional tanto en el Senado como en el ámbito local, hasta que el Gobierno explique con absoluta transparencia las causas de este nuevo fracaso, subsane todas las deficiencias existentes y asuma las responsabilidades políticas que correspondan".