El fútbol sala de las Cuencas vuelve a destacar: la Escuela de Fútbol Langreana gana en el torneo internacional de Luarca
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L. M. D.
Langreo
El fútbol sala en categorías inferiores no deja de dar alegrías en las Cuencas. Esta vez, en Langreo, donde la Escuela de Fútbol Langreana se impuso en categoría alevín en el torneo internacional de fútbol sala de Luarca. Una final muy apretada, en la que los langreanos empataron 3-3 con el equipo del Crestanevada de Murcia. Solo los lanzamientos desde el punto de penalti pudieron finalmene dilucidar el ganador, que acabó siendo el equipo de Langreo.
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