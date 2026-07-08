IU Riosa denuncia "falsificación de documentos" en el Ayuntamiento para no perder una subvención
La concejala y exalcaldesa Ana Díaz afirma que la obra continúa en julio pese a haberse certificado la conclusión del proyecto antes del 26 de junio
D. O.
Izquierda Unida de Riosa ha denunciado "el flagrante incumplimiento de los plazos de ejecución en los proyectos vinculados a los fondos europeos Next Generation por parte del Ayuntamiento". La formación ha puesto el foco sobre las obras de mejora de la senda fluvial de Llerón a Felguera, un proyecto que, según el calendario oficial, tenía como fecha límite improrrogable para certificar el fin de los trabajos el pasado 26 de junio. En este sentido, acusan al gobierno local de "falsear" la certificación de fin de obra para no perder la subvención.
"La realidad a pie de calle desmiente los documentos oficiales", aseguró la portavoz municipal y exalcaldesa de IU, Ana Díaz. "A 1 de julio la empresa seguía haciendo trabajos en la senda, teniendo muchas zonas sin terminar", una situación de la que la formación asegura tener pruebas gráficas irrefutables mediante fotografías y vídeos.
Contratación
Y aquí viene el problema. Señala IU que el Ayuntamiento riosano "licitó las obras a la empresa La Salense y, de forma paralela, contrató a una firma externa para asumir la dirección de obra". "Existe una certificación de fin de obra firmada con fecha anterior al 26 de junio, un movimiento que la formación califica de maniobra desesperada para salvar el cobro de la subvención europea, que asciende a más de 200.000 euros". "Evidentemente es una certificación falsa, ya que a día 1 de julio somos testigos, al igual que todos los vecinos, que las obras siguen en curso", ha sentenciado Díaz con contundencia.
Consecuencias judiciales
Ante "la gravedad de los hechos", Izquierda Unida ha elevado el tono de la crítica y ha advertido al Ejecutivo local sobre las consecuencias judiciales de este proceder. Díaz ha recordado que "el equipo de gobierno local debería ser consciente que certificaciones falsas para simular que las obras cumplen con el calendario oficial y evitar la pérdida de la subvención es un delito grave".
La exregidora riosana finalizó señalando que a su juicio "son lamentables estas formas de gobierno donde parece que todo vale, hasta saltarse la ley".
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