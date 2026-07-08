Mieres reconoce retrasos en la plusvalía, que achaca a la excesiva burocracia
El gobierno local recuerda al PP que ocurre lo mismo en municipios en los que lideran el Ayuntamiento
El gobierno local de Mieres ha respondido a la denuncia del PP local respecto a los retrasos en la liquidación de la plusvalía, y pese a reconocer esas demoras, se escudan en la excesiva burocracia, "algo que también les sucede a los populares en otros municipios". "Lamentamos que el PP confundan realidad con deseo. La realidad es más compleja de lo que piensa el PP. Para ellos todos los problemas tienen fácil solución y todo se puede arreglar con un chasquido de dedos, pero la realidad es muy diferente", señala el equipo de Gobierno.
"Es evidente que el PP de Mieres desconoce las limitaciones de la administración local y solo se preocupa por hacer vídeos con IA y buscar el titular fácil contando mentiras o medias verdades. Debería descolgar el teléfono y llamar a sus compañeros que gobiernan en otros municipios", señalaron las fuentes municipales. Desde IU explicaron que "el PP dice que no contratamos personal porque no queremos y que todo se reduce a falta de voluntad o resignación", pero apuntaron que "la realidad es muy diferente: el Ayuntamiento de Mieres está impulsando una inversión millonaria, con grandes proyectos en varios ámbitos, y lo hace con enormes limitaciones de medios humanos y materiales. Estamos haciendo mucho para lo poco que tenemos".
Reposición
En este sentido, indicaron que "la realidad es que una de las causas de esta situación y de todos estos problemas fue la tasa de reposición que aprobó Rajoy". "Muchos Ayuntamientos quedaron en los huesos, no pudieron renovar plantilla ni reforzar los servicios. Las cosas no ocurren por casualidad y el PP de Mieres debería saberlo", aseguraron.
Por último, los portavoces municipales señalaron que "los Ayuntamientos estamos sepultados por la burocracia y además tenemos que gestionar con las manos atadas a la espalda". Si bien reconocieron "retraso en las liquidaciones de plusvalía", aseguraron que "ocurre en muchos ayuntamientos asturianos, incluso los que gobierna el PP". Y zanjaron: "contratar más personal no es tan sencillo, si lo fuera, ya estaría hecho".
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