Música y dictadura argentina en las dos primeras jornadas de la extensión de la Semana Negra en Mieres
El programa "Mieres nel Camín del Crime" prosigue este miércoles en La Llocura, con Claudia Piñeiro
La extensión que la Semana Negra de Gijón hace en Mieres, bajo el título "nel Camín de Crime", prosiguió este martes con la presentación del libro "Sálvate vos", del escritor argentino Juan Carrá. Para hoy, miércoles, la cita será en el café La Llocura con Claudia Piñeiro, con su novela "La muerte ajena".
En el bar "L'Abellugu", el escritor y periodista Juan Carrá puso sobre la mesa el argumento de su novela: "Una familia atravesada por la persecución política en los años 70. Seis hermanos perseguidos por su militancia. Una madre viuda que pasa del miedo a la acción, del silencio a la clandestinidad, del hogar al exilio para intentar salvarlos".
Se trata de una obra vinculada a la historia real de "Mima Molfino, secuestrada en Perú y víctima de un operativo internacional de la dictadura argentina. Su muerte en un hotel de Madrid en 1980 abre una escena inquietante: identidades falsas, pasaportes múltiples, un montaje de inteligencia y una verdad que el poder intenta ocultar".
Posteriormente se abrió un interesante diálogo con el historiador Carlos Barrio sobre la etapa de la dictadura militar argentina de los años 70, el papel de los peronistas en esta fase histórica que dio lugar, también, a un animado debate con los asistentes.
Música
"Nel Camín del Crime" arrancaba en lunes con la presentación, en el Conservatorio de Mieres, de "Orfidal y Caballero", el último libro de la periodista Ángeles Caballero. Una presentación especial, pues formó del programa "Así suena la semana negra con...", lo que implicó que durante el acto, organizado por la Semana Negra y la Escuela de Música de Mieres, con la colaboración de Amigos de Mieres, profesores y alumnado del centro se subieran al escenario para interpretar canciones escogidas por la escritora y periodista getafense.
Más allá de la propia literatura, el acto sirvió cerrar el curso del Conservatorio y tuvo un final muy emotivo, que se homenajearon a varios profesores que se jubilan este curso.
Novela
Este miércoles, la actividad se traslada al café librería La Llocura, en el parque Jovellanos, donde habrá una nueva presentación literaria, a cargo de Claudia Piñera, escritora, guionista de televisión y dramaturga, es una de las voces más destacadas de la novela negra en español.
"La muerte ajena" será la obra que presente, con una periodista como epicentro de la historia, y que descubre que la víctima del crimen que cubre forma parte de su propio pasado.
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