Premio internacional para el nuevo logotipo de los Talleres del Conde, la "fábrica cultural" de Langreo que se abrirá el día 17

El logotipo de Talleres del Conde Fábrica Cultural, creado a través de un concurso de ideas impulsado por el Ayuntamiento de Langreo y diseñado por la empresa langreana Llana Publicidad, ha sido distinguido con el premio Brandor Selection 2026, en la categoría Medalla Brandor all Mejor Diseño de una Nueva Marca Gráfica. Un reconocimiento internacional que, tal y como explican desde el gobierno local, "pone en valor la identidad visual del proyecto," concebido bajo la dirección creativa de Ana Cachafeiro.

El diseño, que ganó el concurso de ideas del Ayuntamiento, parte de la geometría de la arquitectura de los antiguos talleres, que datan de 1891. La identidad gráfica "reinterpreta las cerchas de acero y las cubiertas en diente de sierra, para construir un sistema visual de líneas puras que evoca la ingeniería y el patrimonio industrial de La Felguera". Más que representar el edificio, el logotipo, subraya el gobierno local (IU), "sintetiza su esencia y la transforma en una imagen contemporánea, flexible y reconocible". Este reconocimiento en forma de Medalla Brandor "avala una identidad visual concebida para proyectar el pasado industrial del municipio hacia el futuro, reforzando la imagen de Talleres del Conde como un nuevo espacio para la cultura, la creatividad y la actividad empresarial".

La nueva marca "nace de la volumetría de las naves rehabilitadas, y rinde homenaje al legado industrial asturiano, al tiempo que identifica una nueva etapa" para Talleres del Conde, que pretende ser un "motor de innovación, cultura y desarrollo económico".

“Este es el primer reconocimiento que tiene Talleres del Conde y esperamos que no sea el único. Estamos volcados para que este nuevo espacio sea un éxito”, destacó la concejala de Hacienda, Marina Casero.

La Medalla Brandor se ha consolidado como uno de los principales estándares internacionales de excelencia en "branding", es decir, en el diseño, creación y promoción de una nueva marca, en este caso, la de Talleres del Conde. El objetivo de estos premios es reconocer los mejores proyectos de identidad visual, compartir buenas prácticas e impulsar la creatividad y la innovación en el diseño de marcas.

Inauguración

El Ayuntamiento de Langreo ha adjudicado ya por 30.000 euros el programa de actividades para la inauguración de los días 17 y 18 de julio. Habrá dos artistas cabeza de cartel y otros seis grupos ofreciendo sus conciertos, además de "pinchadas" y otras actividades. Habrá presencia local y regional y propuestas que van desde el folk al rock pasando por el pop clásico. Tanto el adjudicatario como el consistorio están cerrando la programación definitiva. Lo que adelantó Casero es que “habrá actividades durante toda la tarde del viernes y durante todo el día del sábado”. También reveló que la inauguración no será un acto al uso. Las puertas de Talleres del Conde se abrirán el 17 de julio para el acceso de los vecinos y visitantes y alrededor de una hora después accederán las autoridades. La intención es que sea la ciudadanía quien ocupe por primera vez el espacio.

Esta pasada semana, el presidente del Principado, Adrián Barbón, también visitó el recinto, en el que en total, incluyendo accesos, se han destinado 7,8 millones de euros. El encargado de liderar su programación es el músico langreano Aarón Zapico, referente internacional en música clásica.