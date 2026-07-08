Sotrondio se viste de charanga para celebrar sus fiestas de verano

Sotrondio se viste de charanga. La localidad celebra ya sus fiestas de verano. Las celebraciones comenzarán hoy con el chupinazo y la primera verbena, a cargo de Grupo Tekila.

En el día de mañana, personas de todas las edades podrán disfrutar del parque acuático más grande de España, instalado en el CP Rey Aurelio. También habrá maratón de parchís, por la tarde.

El viernes tendrá lugar el pregón de Kety García Fernández, a las 19.15 horas. Habrá también pasacalles, conciertos, un "Parqueaventura" por la mañana y una segunda verbena, en este caso, protagonizada por Dani Parrondo "The Goat" y AsturDJ.

Tekila protagonizará la verbena de hoy / Cedida a LNE

El sábado será el día del XI Concurso Nacional de Charangas, que contará con la participación de: Banda Impresentable (Sevilla), Terremoto Show (Valencia), Pintant-la (Valencia), Los Chones (Burgos), Bsumeta (Lleida) y 3V (Astorga). Además del concurso, habrá pasacalles y comida popular. El día terminará con una nueva verbena en la que actuará la orquesta Waykas y AsturDJ. El domingo espera la misa solemne, un nuevo pasacalles protagonizado por la Bandina Tradicional de Gaites Valle del Nalón y un vermú musical a cargo de Dúo La Cigarra. Por la tarde llegará "El Pozo Creativo", un mercado de artistas con animación y música en directo en la Plaza del Ayuntamiento.

Durante el fin de semana, se habilitará el patio del CP Rey Aurelio como parking. El lunes se repartirá a los socios el bollu y la botella. Lo más destacado será la jira, así como la última verbena, que se vivirá de la mano de la Orquesta Marsella y, AsturDj.

El programa completo de actividades se puede consultar en las redes sociales de Festejos de Sotrondio.