Casi 300 personas participarán en el Trail Minero de Langreo, todo un éxito de participación

El Ayuntamiento de Langreo ha acogido este jueves la presentación de la decimotercera edición del Trail Minero de Langreo, una de las citas deportivas más consolidadas del calendario de carreras por montaña del Principado gracias a su longevidad y al elevado nivel de participación. La prueba se celebrará el próximo domingo, 12 de julio, con salida a las 10.30 horas desde La Mudrera.

La decimotercera edición del Trail Minero de Langreo reunirá este año a 298 participantes, una cifra que consolida el crecimiento de la prueba y confirma el interés que despierta tanto dentro como fuera de Asturias. Uno de los datos más destacados de esta edición es el incremento de la participación femenina, que alcanza ya el 29 por ciento del total de personas inscritas, reflejando la creciente presencia de mujeres en esta modalidad deportiva.

Origen

La cita contará, además, con una notable representación de corredores y corredoras procedentes de distintos puntos del país. Junto a los participantes asturianos, tomarán la salida deportistas llegados desde Madrid, Murcia, Galicia, País Vasco, Aragón, Canarias y Baleares. A ello se suma la presencia de corredores internacionales procedentes de Francia y Reino Unido, lo que pone de manifiesto la proyección que el Trail Minero de Langreo ha ido adquiriendo con el paso de las ediciones y su capacidad para atraer participantes de procedencias muy diversas.

El Trail Minero propone un recorrido circular de 16 kilómetros con salida y llegada en La Mudrera, que discurre principalmente por caminos y pistas de montaña atravesando algunos de los paisajes más representativos del valle del Candín. El itinerario permite a los participantes adentrarse en bosques autóctonos, recorrer antiguos caminos tradicionales y descubrir espacios ligados al pasado minero del concejo, como la antigua explotación a cielo abierto de La Braña del Río. A lo largo del recorrido también se suceden miradores naturales y cordales desde los que contemplar la riqueza paisajística del entorno, convirtiendo la prueba en una experiencia que combina deporte, naturaleza y patrimonio.

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Durante la presentación, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Langreo, David Fernández, destacó la importancia que ha adquirido esta cita para el concejo. "Es un lujo tener un evento de esta magnitud en Langreo y, en ese sentido, pongo sobre la mesa el compromiso del Consistorio en ayudar y colaborar con todo lo que esté en nuestras manos. Esta es una actividad que va a traer durante este fin de semana a unas 1.000 personas a nuestro concejo", señaló.