El Alcalde de Riosa niega haber falseado una certificación de obra: "Los operarios fueron un día a arreglar unas vallas que habían quedado mal"
El regidor asegura que los trabajos se recepcionaron y posteriormente la adjudicataria fue "una jornada" a arreglar fallos
"No hay nada de eso, aquí no se ha falsificado nada". Así de tajante se mostraba este jueves el alcalde de Riosa, el socialista Roberto Álvarez, un día después de que IU denunciase públicamente que el gobierno local había falseado una recepción de obra para no perder una subvención de 200.000 euros.
El regidor riosano aseguró que "no vamos a entrar en una guerra pública con Izquierda Unida", si bien quiso dejar clara su versión de lo sucedido con la obra de mejora de la senda fluvial de Llerón a Felguera, un proyecto financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. "Nosotros lo que hicimos fue certificar y recepcionar la obra en tiempo y forma", señala el Alcalde riosano, que explica que posteriormente detectaron que había unas vallas mal colocadas o que habían quedado sin poner. "Hasta donde yo sé, los trabajadores de la empresa adjudicataria estuvieron arreglando eso un día, el 1 de julio", señaló el Alcalde, que no quiso ir más allá.
Justamente de ese día son las fotos que aporta IU Riosa como prueba de que la obra no había terminado. Alguna incluso con un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA de esa fecha para dar fe. En su crítica a través de este diario, la exalcaldesa y concejala de IU, Ana Díaz, explicaba que el ayuntamiento riosano "licitó las obras a la empresa La Salense y, de forma paralela, contrató a una firma externa para asumir la dirección de obra".
La formación asegura que "existe una certificación de fin de obra firmada con fecha anterior al 26 de junio", lo que entiende como una "maniobra desesperada para salvar el cobro de la subvención europea, que asciende a más de 200.000 euros". "Evidentemente es una certificación falsa, ya que a día 1 de julio somos testigos, al igual que todos los vecinos, que las obras siguen en curso", aseveraba la exregidora con contundencia.
Sin embargo, el Alcalde desmiente la versión de IU y justifica que la presencia de los obreros se debió a unos trabajos de arreglo del proyecto, por lo que quiso dar por zanjada la situación.
La realidad es que las relaciones entre el PSOE e IU en Riosa llevan siendo muy tensas desde hace muchos años. Tanto durante los 8 años que gobernó IU, como ahora que lo hace el PSOE, los enfrentamientos son constantes, más allá del plano político incluso. Unas relaciones que se trasladan a los Plenos municipales y una tensión reinante en el municipio a nivel político que tiene una compleja solución.
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