El colegio de Sotrondio, convertido en parque acuático: la magia de unas fiestas que "prestan mucho"
La localidad de San Martín inició sus festejos con la orquesta "Tekila" y dedicó su primera mañana a los niños, con atracciones con agua de grandes dimensiones
Diversión pasada por agua. Así fue la primera mañana de las fiestas de Sotrondio. No fue porque lloviera, precisamente. Lo que había eran ganas de sofocar el calor. Cientos de niños de la localidad -y unos cuantos más de los alrededores- disfrutaron, durante toda la mañana de este jueves, de un gran parque acuático infantil, en el que durante horas los más pequeños disfrutaron a lo grande.
"Es una actividad que me encanta, está muy bien para los niños, para los pequeños. Le cogen gusto a las fiestas", señalaba Eva Candelas, madre de Rodrigo González, que no paraba de subir y arrojarse por las distintas atracciones acuáticas. "Me está prestando mucho", afirmaba entre risas el niño, yéndose corriendo con sus amigos.
Comisión
Es el tercer año consecutivo que las fiestas de Sotrondio apuestan por hacer protagonistas a los peques gracias al parque acuático móvil, instalado en el patio del colegio Rey Aurelio, un patio que permanece abierto todo el verano para que se pueda jugar en él. "Es una actividad que tiene mucho éxito", apuntaban Nazaret Cuetos, Honorino Montes y Noelia López, miembros de la comisión de festejos que estaban en el colegio. "Los niños del pueblo disfrutan mucho, también las familias, que pasan aquí un buen rato", añadían. En el acto se vendían rifas, se recaudaba para la fiesta, "que son unos pocos días, pero para ellas se trabaja todo el año".
Fruto de este trabajo es lograr instalar el "parque acuático" móvil "más grande de España" en Sotrondio, o poder, en la madrugada del miércoles 8, primer día de las fiestas, contar con la orquesta "Tekila", uno de los grupos más demandados de Asturias. "Siempre trae a mucha gente", señalaban desde la organización. "Para ser un miércoles, estuvo lleno, la gente se lo pasó muy bien".
Programa
El programa festivo sigue este viernes 10 de julio. La jornada comienza a las 11.30 con un parque aventura infantil, en la plaza del Ayuntamiento. Habrá pasacalles durante la mañana, y desde las 16.30, concentración motera. Una hora después empezará el «Show de Stunt», y desde las 19.15 horas, concierto de la Banda de Música de San Martín y el pregón, con Kety García, «Kety la gaitera». A las 23.00 horas habrá baile, con «The Goat Festival», Dani Parrondo y Astur DJ.
El sábado será el día "grande", con el esperado concurso nacional de charangas y la paella popular, que contará con 2.500 participantes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena
- El cine Maxi vuelve a rodar: adjudicadas las primeras obras para recuperar el histórico edificio de Pola de Laviana (cerrado hace tres décadas)
- La primera panadería ecológica del norte de España cumple 30 años en pleno corazón del parque natural de Redes
- Soy y seré fiscal de la cuenca de por vida': el emotivo homenaje para despedir a Fernando Laserna en Langreo tras 24 años en el cargo
- Investigan la muerte en Caso de una mujer de ochenta años que se sintió indispuesta cuando limpiaba su casa con lejía
- Malos olores en Langreo: la empresa a la que el Ayuntamiento responsabiliza del problema propone un plan de medidas correctoras para ejecutar a lo largo de este año
- Técnicos regionales y agentes de la Policía Local trabajarán juntos para organizar desvíos que alivien los atascos en Langreo por la obra del puente atirantado
- Duro Felguera estrena sede en Langreo para iniciar 'una nueva etapa' en el concejo en el que nació: 'Volvemos a casa, a los orígenes