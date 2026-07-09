El colegio de Sotrondio, convertido en parque acuático: la magia de unas fiestas que "prestan mucho"

Diversión pasada por agua. Así fue la primera mañana de las fiestas de Sotrondio. No fue porque lloviera, precisamente. Lo que había eran ganas de sofocar el calor. Cientos de niños de la localidad -y unos cuantos más de los alrededores- disfrutaron, durante toda la mañana de este jueves, de un gran parque acuático infantil, en el que durante horas los más pequeños disfrutaron a lo grande.

"Es una actividad que me encanta, está muy bien para los niños, para los pequeños. Le cogen gusto a las fiestas", señalaba Eva Candelas, madre de Rodrigo González, que no paraba de subir y arrojarse por las distintas atracciones acuáticas. "Me está prestando mucho", afirmaba entre risas el niño, yéndose corriendo con sus amigos.

Comisión

Es el tercer año consecutivo que las fiestas de Sotrondio apuestan por hacer protagonistas a los peques gracias al parque acuático móvil, instalado en el patio del colegio Rey Aurelio, un patio que permanece abierto todo el verano para que se pueda jugar en él. "Es una actividad que tiene mucho éxito", apuntaban Nazaret Cuetos, Honorino Montes y Noelia López, miembros de la comisión de festejos que estaban en el colegio. "Los niños del pueblo disfrutan mucho, también las familias, que pasan aquí un buen rato", añadían. En el acto se vendían rifas, se recaudaba para la fiesta, "que son unos pocos días, pero para ellas se trabaja todo el año".

Así fue el gran parque acuático para niños en las fiestas de Sotrondio / L. M. D.

Fruto de este trabajo es lograr instalar el "parque acuático" móvil "más grande de España" en Sotrondio, o poder, en la madrugada del miércoles 8, primer día de las fiestas, contar con la orquesta "Tekila", uno de los grupos más demandados de Asturias. "Siempre trae a mucha gente", señalaban desde la organización. "Para ser un miércoles, estuvo lleno, la gente se lo pasó muy bien".

Ambiente festivo viendo a la orquesta "Tekila" en Sotrondio. / Comisión de Festejos de Sotrondio

Programa

El programa festivo sigue este viernes 10 de julio. La jornada comienza a las 11.30 con un parque aventura infantil, en la plaza del Ayuntamiento. Habrá pasacalles durante la mañana, y desde las 16.30, concentración motera. Una hora después empezará el «Show de Stunt», y desde las 19.15 horas, concierto de la Banda de Música de San Martín y el pregón, con Kety García, «Kety la gaitera». A las 23.00 horas habrá baile, con «The Goat Festival», Dani Parrondo y Astur DJ.

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El sábado será el día "grande", con el esperado concurso nacional de charangas y la paella popular, que contará con 2.500 participantes.