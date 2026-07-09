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La empresa de autobuses de Mieres amplía su flota con un vehículo híbrido de segunda mano, con una inversión de 275.000 euros

La compañía lleva invertidos desde 2019 más de 2,5 millones de euros en renovar el parque móvil de la compañía

El autobús adquirido por Emutsa, en las instalaciones de la empresa en Sueros.

El autobús adquirido por Emutsa, en las instalaciones de la empresa en Sueros. / Cedida a LNE

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Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

La Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) cuenta ya con un nuevo autobús híbrido que está dando servicio por el concejo desde hace unos días. El gobierno local ha informado de que "se trata de un vehículo adquirido con presupuesto propio de la empresa y que ha supuesto una inversión de 275.000 euros para seguir modernizando la flota". Se trata de un vehículo de segunda mano, tal y como explicaron los responsables municipales.

Desde el gobierno local ofrecieron los motivos por los que se han decantado por un bus usado. "Se ha optado por adquirir un autobús urbano híbrido diésel-eléctrico no enchufable en condición de seminuevo ya que, en el caso de optar por un vehículo nuevo, el presupuesto previsto solo permitiría comprar un autobús diésel convencional", explicaron las fuentes, cuya política es renovar la flota con vehículos con menos huella de carbono. Es por ello que "el Consejo de Administración de Emutsa decidió sacar a licitación la compra de uno seminuevo, como opción más adecuada para seguir apostando por la tecnología y la sostenibilidad".

Renovación

"Esta operación permite seguir avanzando en la modernización de la flota que, en los últimos años, ha vivido la mayor renovación de su historia con la adquisición en 2019 de cuatro nuevos autobuses y un microbús, con 1,1 millones de euros de inversión, y la compra de dos autobuses híbridos en 2023 con un presupuesto de más de 744.000 euros", apuntaron desde el Ayuntamiento, para agregar que a esos casi 2 millones se le suma ahora otro más de cuarto de millón de este bus que ya está funcionando.

"Nuestro compromiso con Emutsa es claro", señaló la concejala de Desarrollo Urbano Sostenible, Marta Jiménez, que incidió en que acciones como la compra de autobuses o la congelación desde hace 14 años de las tarifas de la empresa son ejemplos de la apuesta del Gobierno local por impulsar el transporte público y la empresa municipal.

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La empresa municipal cerró el pasado año 2025 con un total de 723.122 viajeros, lo que supuso un incremento de casi 50.000 (7%) con respecto al año 2024 y superar las cifras de los años 2018 (712.828) y 2019 (700.044), previos a la pandemia. Unos datos importantes para un servicio público que es para el gobierno local "fundamental y estratégico desde el punto de vista de la cohesión territorial y de la movilidad sostenible".

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