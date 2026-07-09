Estafan 130.000 euros a un langreano: unos falsos asesores financieros tomaron el control de sus cuentas corrientes de forma digital y las vaciaron

Alerta por estafa en Langreo. Agentes de la Policía Nacional investigan una "estafa de inversión" que ha ocasionado un perjuicio económico "superior a los 130.000 euros" a un vecino de Langreo tras ser engañado "por una organización criminal especializada en este tipo de fraudes".

Tal y como explican desde la Policía nacional, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, "que fue captada por falsos asesores financieros mediante una supuesta plataforma de inversión que prometía elevados beneficios". Tras ganarse su confianza, relata la Policía, los delincuentes le indicaron que instalara "una aplicación de acceso remoto, con el pretexto de facilitar la gestión de sus inversiones".

Una vez obtuvieron el control de los dispositivos y tuvieron el acceso a las credenciales bancarias, "realizaron múltiples operaciones, hasta vaciar las cuentas de la víctima".

Con el fin de dificultar el seguimiento del dinero, los fondos sustraídos fueron transferidos "de forma inmediata a diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas, donde fueron convertidos en activos digitales".

Las pesquisas realizadas por la Policía Nacional, permitieron reconstruir el recorrido del dinero e identificar a uno de los titulares de una de las billeteras digitales receptoras de los fondos. Se trata de una persona de nacionalidad alemana, vinculada a un exchange (plataforma especializada en activos digitales) con sede en Polonia, cuya posible relación con una organización criminal de ámbito internacional "continúa siendo investigada".

Las diligencias prosiguen en colaboración con las autoridades policiales y judiciales europeas.

Recomendaciones contra las estafas

A raíz de esta investigación, la Policía Nacional ha vuelto a incidir en la necesidad de tomar medidas para evitar caer en este tipo de fraudes. De esta forma, aconsejan "no instalar nunca aplicaciones de acceso remoto a petición de supuestos asesores financieros o personas desconocidas". También hay que verificar que las entidades de inversión estén "autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".

Además, siempre hay que "desconfiar de las promesas de beneficios elevados o garantizados": como reza el dicho, nadie da duros a cuatro pesetas. Además, no hay que "facilitar claves bancarias, contraseñas, documentos de identidad ni códigos de verificación". La Policía, además, recomienda siempre "finalizar de inmediato cualquier comunicación en la que se soliciten datos personales o transferencias de dinero con carácter urgente".