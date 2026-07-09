Mieres mueve los hilos: los titiriteros cogen tablas en su escuela de verano, "este es un arte que no es solo para niños"

Las marionetas, el teatro o el circo, son artes itinerantes, como lo son también los artistas que hacen que todo parezca mágico. Y como parte de ese mundo del espectáculo, están también los titiriteros, un arte que va más allá de manejar los hilos de un muñeco. A Mieres han llegado gracias a su escuela de verano que organiza Unima-España (Acrónimo de Unión Internacional de la Marioneta) en colaboración con Unima-Asturias, que alcanza la XXIV edición, y que reúne a más de 40 participantes de todo el país, e incluso de lugares como Brasil o Jordania.

Ana Laura Barros, responsable de Unima-España, señaló que la elección de Mieres se realizó "después de analizar los grandes espacios que se nos abrían para poder desarrollar estos talleres". Barros explicó que "aunque títere y marioneta sean sinónimos en el lenguaje común", no son lo mismo, ya que "las marionetas son solo las de hilo, y el títere y los titiriteros van más allá: teatro de sombras, de objetos, y otro tipo de teatro con muñecos que va más allá que los de los hilos".

Tras esta aclaración, Ana Laura Barros indicó que "el teatro de títeres tiene el origen en un público adulto, no se debe pensar que es solo para niños". De hecho, señaló que ahora tiene un auge el títere para adultos. "Desde nuestra asociación lo que queremos es divulgar tanto el arte en sí como la formación para los profesionales que lo ejecutan".

Mieres

Y precisamente esa formación llega en la escuela de verano de Mieres. Tres son los talleres que desarrollan hasta el próximo fin de semana. Por un lado, hay un curso de teatro del movimiento, "un laboratorio de entrenamiento del cuerpo, para como llevarlo al trabajo".

Otra de las modalidades es el "Lampe-Lampe", que según detalla Barros "son unas cajas en miniatura para uno o dos espectadores, ya que solo hay un agujero por el que mirar, y donde el titiritero o la titiritera maneja cada objeto para cada uno de los espectadores". La profesora, en este caso, es la artista eslovaca Katarina Cracova.

La bilbaína Nuria M. Cres, construyendo su "lampe-lampe". / A. Velasco

Por último, el fin de semana tendrá lugar el tercer módulo, sobre iluminación, que imparte Mario Copete, y que se basa en enseñanzas para "conocer de primera mano ese arte de la iluminación que es muy necesario para los espectáculos de títeres".

La fotografía

En el taller “Laboratorio de investigación escénica: Teatro de Movimiento”, los miembros de la escuela aprovecharon su descanso para hacer las fotos que ilustran esta información. Y lo hicieron con una composición única. La profesora Sol Garre, ideó un ejercicio por el cual cada alumno iba incorporándose a la foto según la idea que le fuera surgiendo en torno al montaje que estaban haciendo sus compañeros.

De uno en uno se fueron incorporando, hasta el resultado final, que es una pose inédita para LA NUEVA ESPAÑA, tanto en su composición, pues cada alumno se colocaba libremente donde pensaba que mejor encajaba, hasta su formación final.

Actividades

Durante toda esta semana, Unima-Asturias también ha preparado una serie de actividades complementarias. La primera de ellas es una exposición de figuras autómatas, a cargo de Daniel González. Algunas piezas son suyas y otras de colección. Estará abierta desde el 4 al 9 de julio. "Son objetos únicos", explica Chantal Franco, una de las organizadoras del evento mierense, mientras manipula una de las creaciones. Los autómatas, explica, "son figuras animadas mediante mecanismos que transforman el movimiento de una manivela en una escena".

Chantal Franco manipula una de los autómatas de la exposición. / A. Velasco

Además, también tendrá lugar una charla a sobre títere palestino, que desarrollará Mousa Kathib, alumno de los talleres becado por Unima, y artista palestino cuya familia tiene un espectáculo itinerante.

Para cerrar las activiades, la concha del parque Jovellanos acogerá el viernes, en dos sesiones desde las 20.30 horas, es espectáculo, "Cabinet Alive!", que desarollará la docente Katarina Cracova, cuyo nombre artístico es Katanari.

Marli Santana, brasileña afincada en Gijón, en el taller de "Lampe-Lampe". / A. Velasco

"Está siendo una gran experiencia, y para nosotros es un placer estar aquí", señalaba Marli Santana, una alumna que originaria de Brasil, forma parte de la compañía gijonesa "La Sonrisa del Lagarto", especializada en teatro de sombras. Para ella no pudo ser más especial estar en Mieres, ya que el origen del teatro "Lampe-Lampe" se ubica en Salvador de Bahía, la ciudad brasileña que también vio nacer este arte con la artista Denise Dos Santos. Coincidencias que hacen pensar que alguien mueve los hilos en Mieres.