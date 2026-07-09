El PP de Aller denuncia que los escombros de la casa que se vino abajo en Caborana llevan 2 meses sin recoger

El grupo municipal del PP de Aller ha denunciado que desde hace dos meses, los escombros de una casa que se vino abajo en Caborana, siguen sin recoger. "Ese es el interés que muestran los responsables municipales por las necesidades de los vecinos, y el empeño que ponen cuando se llenan la boca con el turismo que se quiere traer a Aller, dejando una de las entradas en este estado", aseguraron los populares.

El concejal Hector Teijeiro explicó que "hace exactamente dos meses, durante la noche, en la zona de Valdefarrucos-Caborana, se producía un nuevo derrumbe de una vivienda que llevaba meses amenazando con el colapso". Un desprendimiento que no cogió por sorpresa ni a los vecinos ni a los populares, ya que "llevábamos más de un mes advirtiendo de que esto iba a ocurrir".

Empresa

Según detalla el PP allerano "con el paso de los días y las reclamaciones tanto de vecinos como del Partido Popular, se contrató una empresa para la limpieza de los escombros de la zona, ya que afectaban a la red de alcantarillado". "Con las lluvias y tormentas previstas, los daños en las alcantarillas amenazaban con anegar las viviendas colindantes con las aguas pluviales que no podían seguir su curso", prosiguen desde la formación popular. A ello había que sumar que los escombros presentaban "un gran peligro para los vecinos de otra vivienda que tenían que pasar literalmente entre los mismos para poder llegar a una escalera de acceso a su vivienda". Y para más abundamiento, "la incertidumbre de si la pared de piedra que quedó en pie no sufriría futuros desprendimientos que pudieran lamentar consecuencias en los transeúntes de la zona que se ven obligados día a días a pasar a su lado".

El edil Héctor Teijeiro señala que todos estos factores "parecen haber sido escasos para el equipo de Gobierno, ya que no actuaron de manera diligente para que la retirada de escombros fuera total y se asegurasen los elementos que aún quedan en pie para no ocasionar futuros percances en la zona". Los populares señalan que "poco ha cambiado la situación desde hace dos meses a hoy, y solo se retiraron una pequeña parte de escombros".

Servicio

Según detalla el edil, "la otra parte otra se amontonó, pero no se retiró". Además, también criticó la actuación de la empresa eléctrica "que ha colocado una base de hormigón con un poste, sin pedir permiso, en la acera propiedad de otro vecino colindante".

"Hablamos de una carretera general, la AS-386, una entrada al concejo, un servicio básico para la población y para el turismo que tanto queremos acercar a Aller, pero desde el equipo de gobierno tampoco muestran mayor interés en solucionar estos problemas", finalizaron desde el PP.