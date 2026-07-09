Las relaciones de poder en la prostitución de lujo llegan a Mieres de la mano de la última novela de Claudia Piñeiro

Claudia Piñeiro, escritora argentina, guionista de televisión y dramaturga, es una de las voces más destacadas de la novela negra en español. Fue la protagonista de la tercera jornada de "Nel Camín del Crime", la extensión de la Semana Negra en la cabecera del Caudal. Autora de "Las viudas de los jueves", "Elena sabe" o "Catedrales", entre otras, este miércoles presentaba en la librería Café La Llocura su novela "La muerte ajena", en la que habla entre otros aspectos, de las desigualdades y las relaciones de poder en torno al mundo de la prostitución de lujo.

La novela, que se basa en una trama a raíz de la caída de una joven desde un quinto piso, narra una historia donde "el poder, los silencios y las versiones enfrentadas ocultan una verdad incómoda". Claudia Piñeiro se inspiró para su obra en un caso real sucedido en Brasil en el año 2023. Según explicó la escritora argentina, en esta novela se habla de "las desigualdades y las relaciones de poder en torno al mundo de la prostitución de lujo".

El acto celebrado en Mieres fue más allá, porque en base al libro, se inició un debate entre la autora y la presentadora del acto, Paula Huelga (secretaria de la Asociación Amigos de Mieres), sobre aspectos concernientes a los derechos de la mujer que, en estos momentos, se están violentando como la del feminicidio, agresiones contra la mujer….. La involución de la democracia y el deterioro de los derechos humanos, así como el papel del periodismo y la democracia fueron otros de los temas que surgieron el en posterior debate desarrollado en el café Llibrería La Llocura.

Milei

Este jueves, el programa de "Nel Camín del Crime" proseguirá con un encuentro con el escritor Reynaldo Sietecase, autor del ensayo "De Borges a Milei". Será en el Café Habana, en la calle Jerónimo Ibrán, a partir de las 20.00 horas. A modo de sinópsis, el libro plantea un viaje de muchos años: "Entre las palabras de Borges y el presente argentino se abre un recorrido que invita a pensar cómo las historias moldean nuestra manera de entender la realidad".

Periodista y escritor, Reynaldo Sietecase es una de las voces más reconocidas del periodismo argentino. Autor de novelas, ensayos y libros de investigación, ha desarrollado una extensa trayectoria analizando la actualidad política y cultural con una mirada crítica y literaria