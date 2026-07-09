El sindicato CSIF denuncia "la situación límite" de la Policía Local en Lena: turnos con un solo agente en fin de semana

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado este jueves "la situación límite que atraviesa la Policía Local de Lena como consecuencia de la grave falta de efectivos y de una gestión de la plantilla que está repercutiendo de forma directa tanto en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía como en las condiciones laborales de los agentes". Según detallan, la plantilla de la Policía Local contempla actualmente tres plazas de subinspector y dieciséis plazas de agente. "Sin embargo, en la actualidad únicamente once agentes se encuentran prestando servicio, una cifra claramente insuficiente para atender las necesidades de un municipio como Lena", apunta la central.

Desde el CSIF han puesto de manifiesto varias situaciones que agravan el problema. "A esta importante carencia de efectivos se suma que, cuando algún agente se encuentra en situación de incapacidad temporal larga, tampoco se procede a su sustitución mediante el nombramiento de funcionarios interinos", apuntan, para agregar que "del mismo modo, los policías que obtienen plaza en otros ayuntamientos en busca de mejores condiciones laborales y profesionales no son reemplazados, lo que provoca una pérdida progresiva de efectivos que mantiene a la plantilla bajo mínimos".

Consecuencias

El CSIF califica como "especialmente llamativo" el hecho de que "el equipo de gobierno haya mostrado públicamente su respaldo a las reivindicaciones por la falta de personal en Correos, una preocupación que desde CSIF compartimos plenamente, y, sin embargo, esa misma preocupación no se traslada a la Policía Local, cuya plantilla depende directamente del Ayuntamiento y cuya falta de efectivos repercute de forma directa en la seguridad de los vecinos".

El sindicato denuncia que esta situación tiene consecuencias directas sobre la organización del servicio. "Un decreto de la Concejalía de Alcaldía, reciente en el tiempo, fija unos servicios mínimos de entre tres y cuatro agentes en el turno de mañana, pese a que los grupos de trabajo son cada vez más reducidos", explican, para agregar que "en la práctica, ello impide de manera habitual que los agentes puedan disfrutar de permisos, asuntos propios o vacaciones, al no existir personal suficiente para cubrir las ausencias".

Fin de semana

Especialmente preocupante resulta para la central "la situación del turno específico de fin de semana. Mientras durante los días laborables se exige una dotación mínima de tres o cuatro agentes, los fines de semana el servicio ordinario se presta únicamente con dos policías". "Además, durante el periodo estival, cuando uno de ellos disfruta de sus vacaciones, el servicio queda reducido a un único agente", explican.

De hecho, ponen como ejemplo el pasado fin de semana: "la intervención ante un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol y que colisionó contra un autobús, así como diversos altercados violentos en los que se alertaba de armas blancas de grandes dimensiones, evidencian que un solo agente no puede asumir con garantías situaciones de este nivel de riesgo ni dar un apoyo esencial a la Guardia Civil".

"Desde CSIF entendemos que no es aceptable que la falta de planificación y la ausencia de una adecuada reposición de efectivos recaigan siempre sobre los trabajadores y, en última instancia, sobre la calidad del servicio que reciben los vecinos de Lena", apuntaron, para exigir al Ayuntamiento de Lena "que adopte de la manera más rápida posible las medidas necesarias para revertir esta situación, procediendo a la cobertura de las vacantes mediante personal interino una vez concluya el proceso selectivo que hay en la actualidad, recuperando el número de efectivos previsto en la plantilla y revisando la organización de los turnos para garantizar tanto la seguridad ciudadana como unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales de la Policía Local".