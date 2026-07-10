El antiguo colegio de La Salle de Turón ya está derribándose para construir los pisos para mayores de Turón, un modelo "novedoso" en Asturias

Mieres se convertirá en una referencia a nivel regional en los servicios para las personas mayores con una iniciativa "novedosa". Y lo hará en el valle de Turón, en un edificio que durante años acogió a muchos jóvenes en su etapa educativa. El antiguo colegio de La Salle ya se encuentra en obras, y las máquinas están ya derruyendo la edificación, para que su lugar lo ocupen 37 apartamentos destinados a personas mayores, que serán los primeros de las Cuencas de estas características.

El proyecto, que conlleva una inversión de 5 millones de euros, comenzó a gestarse hace algo más de un lustro. IU, entonces fuera del Gobierno regional, lanzaba la propuesta durante una negociación presupuestaria a nivel regional con el PSOE, que recogía el guante. Sin embargo, el proyecto tardó en tomar forma y aún más en materializarse.

Visita

Hace unas semanas, con motivo del inicio oficial de las obras, el Consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, visitaba el antiguo colegio de La Salle junto a la Viceconsejera de Derechos Ciudadanos y líder de IU en Mieres, Beatriz González, y el alcalde Manuel Ángel Álvarez. Una escenificación del pistoletazo de salida de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 22 meses, por lo que estarán concluidas, a priori, en la primavera de 2028.

En esa visita, los responsables políticos destacaron que aunque hay iniciativas similares en Asturias, el de Turón se espera que sea un proyecto "innovador". En concreto se construirán 37 apartamentos para personas mayores, que tendrán entre una y tres habitaciones, y que se ubicarán en el corazón del valle mierense, justo al lado, además, del centro de salud estrenado hace poco más de un lustro. Los apartamentos contarán con los servicios necesarios para mantener la autonomía e independencia de las personas usuarias.

Edificio

La parcela del antiguo colegio de La Salle cuenta con más de 5.000 metros cuadrados. El proyecto incluye una construcción de tres plantas más sótano. Los servicios comunitarios para los mayores que accedan a una de estas viviendas, que tendrán precios de alquileres asequibles, estarán en la planta baja. Se plantea, entre otros, habilitar un salón de actos y una sala de informática. En el bajo también habrá cuatro viviendas, dos de ellas adaptadas. El resto del edificio se destinará a más apartamentos, de una, dos y tres habitaciones.

El inmueble contará además con dos accesos. Uno de ellos desde la propia carretera AS-337, que vertebra en valle de Turón. El otro desde el aparcamiento. Además, en el exterior del edificio se habilitará una zona ajardinada para el disfrute de los usuarios.

Gestión

Lo único que todavía queda pendiente por definir, más allá de la ejecución paulatina de la obra civil, es el modelo de gestión. Desde el Principado y el Ayuntamiento se están estudiando todavía las opciones. De hecho, en la visita realizada por Ovidio Zapico y Manuel Ángel Álvarez, ambos se emplazaron a seguir hablando sobre dicha gestión: "Tenemos tiempo en los casi dos años que dura la obra", señalaban.